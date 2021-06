Mourinho nu a inteles ce s-a intamplat pe Arena Nationala: "Asta este o greseala imensa"

Franta a fost eliminata de Elvetia dupa un meci dramatic, incheiat dupa lovituri de la 11 metri. Mbappe a ratat penalty-ul decisiv.

Victoria Elvetiei e una dintre cele mai mari surprize de la Campionatul European. Elvetia a revenit de la scorul de 3-1 si a trimis meciul in prelungiri, apoi la 11 metri.

In minutul 89, cand Franta conducea cu 2-1, Didier Deschamps a facut o schimbare pe care Mourinho o considera inexplicabila. L-a trimis in teren pe Sissoko, in locul lui Griezmann. Jose crede ca aceasta mutare a dus la eliminarea Frantei.

"Cred ca Franta s-a relaxat prea devreme. Dupa golul lui Pogba, au inceput sa se distreze. De asemenea, Deschamps a facut o greseala la care si acum ma gandesc.

Cand faci o schimbare in minutul 89, cand stii ca vin prelungirile, si il scoti pe Griezmann, unul dintre cei mai buni jucatori, pentru a-l introduce pe Sissoko... asta este o greseala imensa! Daca ar fi fost un meci fara prelungiri, era ok, dar nu in contextul prelungirilor.

Ei egaleaza in minutul 91 si apoi iti vine sa te impusti pentru ca l-ai scos pe Griezmann! In prelungiri, ai ghinionul si ca Benzema sa se accidenteze si pierzi dintr-un foc doi jucatori de atac de top", a declarat Mourinho, pentru Talk Sport.