Nationala Frantei a facut o gaura uriasa in bugetul Barcei! Oferta fabuloasa pentru Dembele, inainte de accidentarea cu Ungaria

Francezul s-a operat si va lipsi 4 luni de pe teren

Conform TV3, Manchester United era pregatita sa ofere 50 de milioane de euro pentru Dembele. Accidentarea suferita in meciul contra Ungariei, care a avut nevoie de operatie, i-a facut insa pe englezi sa se razgandeasca. Francezul sta 4 luni pe tusa, si, cum mai are doar un an de contract, optiunea mai simpla pare sa astepte expirarea acestuia, caz in care poate fi luat liber de contract.

Astfel, catalanii au activat planul B: i-au oferit un nou contract lui Dembele, pentr a nu-l pierde gratis in vara lui 2022.