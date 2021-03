Surprize pregatite de Radoi pentru meciul cu Armenia! Selectionerul a facut sase schimbari in primul 11: Puscas, Man, Maxim si Cicaldau sunt titulari!

ROMANIA da ultima batalie a primaverii! Miercuri, 19:00 LIVE VIDEO la PRO X si pe www.sport.ro ai Armenia - Romania in calificarile pentru Qatar 2022!

Mirel Radoi a facut sase modificari in echipa de start pentru meciul din deplasare cu Armenia.

Dupa meciul fabulos facut in fata Germaniei, Nita este din nou titular in poarta nationalei. De asemenea, cuplul de fundas centrali ramane neschimbat fata de meciul cu nemtii, Chiriches si Tosca facand din nou pereche, insa Radoi a schimbat ambii fundasi laterali.

Mogos si Bancu le vor lua locul in teren lui Ovidiu Popescu, respectiv lui Camora. La mijloc, Cicaldau va intra in primul 11 in locul lui Florin Tanase, iar pe benzi Man si Maxim vor juca din primul minut in pozitiile pe care au jucat cu Germania Ianis Hagi si Valentin Mihaila.

De asemenea, in atac, Keseru va fi inlocuit cu George Puscas.