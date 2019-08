Strada George Becali, colt cu Strada Sperantei! Vezi unde se afla singura strada din Romania care poarta numele lui Gigi Becali

Patronul FCSB are fani care au dus pasiunea pentru el la un alt nivel. :)

Strada George Becali se afla in Rastu Nou, un sat al comunei Rast (jud. Dolj), situat la 80 km de Craiova si la 3 km de Dunare. In primavara anului 2006, Dunarea s-a revarsat, a devastat satul doljean, a distrus 800 de case si 4.000 de oameni au ramas pe drumuri. Guvernul a alocat de urgenta un ajutor de 15 milioane de euro, bani din care s-au ridicat 300 de case ANL, pe care le-au primit o parte dintre cei afectati de inundatii, alte 44 de locuinte fiind construite din banii lui Gigi Becali.

Desi Becali a cheltuit bani fara mare succes electoral, pentru ca la alegerile locale din 2008, candidatul PNG-CD la functia de primar a comunei Rast a obtinut doar 97 de voturi, autoritatile locale si locuitorii au hotarat, cativa ani mai tarziu, sa ii multumeasca punand numele sau unei strazi din localitate. Strada se gaseste in satul Rastu Nou, la doar 2 kilometri de vatra veche a Rastului, aflata in imediata apropiere a Dunarii.

Strada care poarta numele patronului FCSB se afla la extremitatea sudica a localitatii, fiind de altfel ultima dinspre Dunare, si este marginita la cele doua capete de Strada Sperantei si de un drum agricol, iar la mijloc se intersecteaza cu Strada Jandarmeriei. Pe cele doua parti ale sale se gasesc aproximativ 50 de case si anexe, dar si gradini si terenuri agricole. Strada cu numele latifundiarului este printre cele mai scurte din sat, celelalte purtand numele Florilor, Sfanta Vineri, Casa Sperantei, Mitropolit Teofan, Via Mititoiu, Jandarmeriei, Sperantei, Teiului, Craiovei si Renasterii. Tot aici exista o biserica ortodoxa, dar si Biserica Baptista Calea spre Cer.

De-a lungul timpului, Gigi Becali a donat zeci de milioane de euro, atat sinistratilor din localitatile Vadu Rosca (jud. Vrancea), Rast (jud. Dolj) si Arbore (jud. Suceava), pentru proiectul Catedralei Neamului, diverselor biserici din Romania sau manastirilor ortodoxe romanesti de la Muntele Athos, cat si in scopuri umanitare, la poarta casei sale din Pipera sau a palatului din apropierea Pietei Victoriei stangandu-se, in trecut, mari multimi de oameni aflati in nevoie.