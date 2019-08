Dusan Uhrin jr. a ajuns in Romania! Prima declaratie a viitorului antrenor al lui Dinamo

Uhrin jr. urmeaza sa semneze cu Dinamo!

Dusan Uhrin jr. a sosit in Romania. Antrenorul s-a inteles cu Dinamo si urmeaza sa semneze contractul pentru a prelua echipa din Stefan cel Mare, dupa cum a declarat Florin Prunea la DigiSport.

"Sunt fericit ca am revenit in Romania", a spus Uhrin la sosirea in tara.

In varsta de 51 de ani, Uhrin jr. a antrenat ultima data Mlada Boleslav, adversara FCSB din turul trei preliminar al UEFA Europa League.

Uhrin a mai antrenat de-a lungul carierei si la Bohemians Praga, AEL Limassol, Dinamo Tbilisi, Viktoria Plzen, Dinamo Minsk si Slavia Praga.

Dinamo s-a despartit oficial de Eugen Neagoe, dupa ce problemele de sanatate l-au tinut pe antrenor departe de echipa in ultima perioada. Amintim ca Neagoe a suferit un infarct la meciul cu Craiova din actualul sezon al Ligii 1.