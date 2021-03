BREAKING NEWS | A aparut NOUL TRICOU al nationalei Romaniei! Hagi si Popescu ul prezinta! Cum arata noul echipament

Federatia a anuntat cum arata noile echipamente ale Romaniei!

Tricourile vor fi purtate in premiera de jucatorii nationalei la partida cu Macedonia, de joi (21:45, live la PRO TV).

Pe noul tricou realizat de Joma se regasesc tricolorul, dar si simboluri declinate din blazonul nationalei, precum si mesajul 'Luptam Impreuna". La nivelul sortului, albul apare alaturi de galbenul traditional al Romaniei. Echipamentul de rezerva e albastru!

Prezentarea a fost facuta cu ajutorul selectionerilor Mutu si Radoi, precum si al legendelor Hagi, Popescu sau Belodedici, o premiera pentru lansarea unui echipament al Romaniei. Man, Morutan sau Dragusin l-au incercat si ei, alaturi de restul reprezentantilor din loturile Romaniei: fotbal feminin, eFootball, nationala nevazatorilor sau futsal.

In premiera, nationala va avea 3 randuri de echipament. Cel de-al 3-lea tricou e complet alb.

Romania revine in actiune in direct la PRO TV la meciul cu Macedonia de Nord, de joi. Nationala are apoi o intalnire-soc cu Germania, duminica (tot live la PRO TV), pentru ca actiunea sa se termine in Armenia, miercurea viitoare, pe 31 martie!