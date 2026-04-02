Ulterior, „tricolorii” au mai disputat un amical cu Slovacia pentru clasarea naționalei, dar au cedat cu 2-0. În ambele meciuri, în poartă a fost Ionuț Radu, goalkeeper-ul celor de la Celta Vigo.

Bogdan Stelea s-a convins: „Ionuț Radu e portarul numărul 1 al României”

Fostul internațional Bogdan Stelea, în vârstă de 58 de ani, consideră că Radu va rămâne principala variantă între buturile României dacă își menține evoluțiile bune.

Totuși, Stelea a adus în discuție exemplul lui Horațiu Moldovan, care acum doi ani era titular și apoi a dispărut din echipă din cauza lipsei de joc la Atletico Madrid și Real Oviedo.

„În momentul de față, Ionuț Radu este portarul numărul 1 al României și cam atât. Depinde de cum va evolua în continuare. Acum doi ani era Horațiu Moldovan în poartă și a fost extraordinar. Se gândea cineva vreodată că va dispărea atât de repede din angrenajul naționalei? Nu se știe ce se poate întâmpla. Depinde mult unde joacă, cum joacă, dacă este sănătos. E adevărat, Ionuț Radu are toate premisele să fie portarul echipei naționale, dar ține de foarte mulți factori. Țineți minte că debutase la naționala mare și dispăruse și el. Nu avem de unde să știm cum va evolua situația”, a declarat Stelea, potrivit digisport.ro.

Cotat la opt milioane de euro, Ionuț Radu traversează un sezon solid cu Celta Vigo. Goalkeeper-ul român se poate lăuda cu 10 partide fără gol primit în cele 39 de meciuri jucate în acest sezon în toate competițiile.