La fel ca Ianis Zicu sau Gică Popescu, Ciprian Marica a criticat în termeni duri arbitrajul de la partida Farul Constanța - CFR Cluj 1-2, disputată pe 28 februarie, în runda cu numărul 29 din sezonul regulat al Superligii.

Constănțenii au reclamat două penalty-uri neacordate de Florin Andrei și de arbitrul aflat în camera VAR, Iulian Călin. Ianis Zicu spunea că speră ca Iulian Călin să fie suspendat "20-30 de etape" pentru că nu l-a chemat pe central la monitorul VAR.

Marica a avut și el un discurs dur atât după meci, cât și la câteva zile distanță, după ce Kyros Vassaras a analizat fazele și a transmis că Farul nu ar fi trebuit să primească niciunul dintre cele două penalty-uri. Acționarul dobrogenilor a catalogat drept "nesimțire" analiza președintelui CCA și a susținut că greșelile de arbitraj "sunt într-o singură direcție".

Comisia Centrală a Arbitrilor l-a reclamat pe Ciprian Marica la Comisia de Disciplină pentru declarațiile sale, iar fostul internațional a fost sancționat cu avertisment și amendă de 5.000 de lei în ședința de miercuri, 1 aprilie.

"Admite sesizarea reprezentantului Comisiei Centrale a Arbitrilor. În temeiul art. 12 si 14 bis raportat la art. 52.5 din Regulamentul Disciplinar al FRF, pârâtul Marica Ciprian se sancționează cu măsura Avertisment și penalitate sportivă de 5000 lei", se arată în decizia Comisiei.

Ce prevede articolul 52.5 din Regulamentul Disciplinar

"Declarațiile făcute de persoanele arătate la art. 4.1, lit. a) - g), care sunt de natură să prejudicieze în orice mod imaginea fotbalului cum ar fi, dar fără a se limita la: corectitudinea desfășurării jocurilor de fotbal, cele privind prestația arbitrilor, încălcarea unor prevederi regulamentare, activitatea unor persoane care intră sub incidența prezentului regulament, plata unor sume de bani pentru stimularea partenerilor de competiție sau altele asemenea și care nu sunt dovedite, se sancționează la prima abatere cu măsura suspendării de la 8 la 16 jocuri pentru jucători sau antrenori și de la 6 la 12 luni pentru oficiali și penalitate sportivă de la 5000 lei la 300.000 de lei, iar clubul de care aparţine această persoană va fi sancţionat cu scăderea a 3 puncte din cele obţinute în campionatul în care participă echipa de categorie superioară. În caz de recidivă, penalitatea sportivă se va dubla"

Ce spunea Ciprian Marica după Farul - CFR Cluj

"Analiza asta a CCA, după ce s-a întâmplat la meciul cu CFR Cluj, mi se pare pur și simplu nesimțire. Sincer, sunt singurele cuvinte pe care pot să le spun și m-am săturat ca permanent să fim amenințat și să se bage pumnul în gură conducătorilor și oamenilor care bagă bani în fotbal. Una-două ești chemat la comisii, n-ai voie să spui nimic, permanent trebuie să ne cenzurăm, să folosim mănuși în exprimare și să fim cât mai…

'Am crezut, am auzit, e părerea mea' și tot felul de tertipuri. Nu ai voie să îi deranjezi cu ceva. Mi se pare strigător la cer. Și înainte de meciul cu CFR a fost cartonașul ăla roșu cu FC Argeș, sunt multe faze și nu suntem singurii care am fost dezavantajați și nu cred că există niciun dubiu. Din păcate nu suntem deloc solidari și uniți. E greu când ești singur și asta e o problemă.

Pe cine amendează ei? Pe noi toți cei care cheltuim bani la fotbal. Păi stai puțin, nu avem voie să ne exprimăm, nu putem să spunem nimic? Chiar ne băgați așa pumnul în gură fără niciun pic de menajamente?! Cât mai încercați să ne diminuați implicarea și importanța noastră în fotbal? Păi suntem actorii principali! Nu mai putem nici să ne exprimăm liberi? Ăsta e oful nostru.

Cei din federație încearcă mereu să te ducă în zona aia: ‘Uite ce a zis, amendați-i, faceți, dregeți!’ Permanent încearcă să te provoace, să te ducă în zona asta: ‘Trebuie pedepsiți!’ Vor să ne facă să nu mai spunem nimic, să nu mai vorbim, să spui realitatea. Păi se vede cu ochiul liber, a văzut o țară întreagă. Să încerci să faci din negru alb e chiar nesimțire. Cum să încerci să faci așa ceva? Analiza aia făcută de CCA e o rușine la adresa oamenilor de fotbal, a celor care se pricep și bagă bani în fotbal. Repet, e nesimțire!

Nu cred că există un singur vinovat pentru situația asta în care am ajuns. Eu cred că, pentru că așa trebuie să vorbesc, așa vor… Deci eu cred că FRF nu e străină de lucrurile astea. Noi vom lua atitudine și cerem asta și celorlalte cluburi. Așadar vom face o adresă la FRF și către comisii. Nu se poate să fim numai noi chemați și să fim trași la răspundere.

Noi am fost mereu transparenți, iar în arbitraj se promovează cenzura asta, zero transparență. Vezi doar că a mai fost suspendat câte un arbitru zece etape. Așa și? Cu ce ne ajută asta? Noi pierdem bani! Fiecare loc pierdut în clasament înseamnă bani. Ni-i dă cineva înapoi la final când pierdem? Cum îi socotim?", declara Ciprian Marica, la data de 2 martie, pentru Fanatik.