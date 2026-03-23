Turcia - România, din semifinalele Barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026, va avea loc joi, 26 martie, de la ora 19:00.

Echipa din această semifinală care va trece mai departe va juca împotriva învingătoarei dintre Kosovo și Slovacia pentru un „bilet” în la Campionatul Mondial din 2026.

Partida de la Istanbul va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Bogdan Stancu a recunoscut valoarea Turciei, dar crede în șansa României

Fostul atacant al echipei naționale și unicul marcator al României la EURO 2016 a oferit un interviu pentru presa din Turcia și a fost întrebat care ar fi principalele amenințări pentru poarta „tricolorilor”.

Bogdan Stancu a numit starurile turcilor care pot face diferența și a vorbit și despre atmosfera incendiară pe care o vor crea gazdele la ora meciului.

„Sunt jucători de calitate, calmi și cărora le place să joace ofensiv. Au și un antrenor bun. Au capacitatea de a schimba jocul, nu există nicio îndoială în privința asta. Turcia a avut întotdeauna jucători tineri talentați. În prezent, Arda Guler, Kenan Yildiz și Hakan Çalhanoglu sunt cei mai eficienți jucători. Și România are jucători tineri talentați. Desigur, atunci când ai jucători de calitate, nivelul jocului se îmbunătățește mult.

Îi cunosc pe fanii turci și atmosfera extraordinară pe care o creează în meciuri de genul acesta. Acesta este un avantaj, dar echipa națională a României poate face față acestei presiuni.”, a spus Bogdan Stancu, conform Fanatik.com.

„Motanul” a evoluat în Turcia de-a lungul carierei pentru Galatasaray, Orduspor, Genclerbirligi, Bursaspor și Eyupspor, de la ultima chair retrăgându-se din carierea de fotbalist.

53 de meciuri și 14 goluri a adunat Bogdan Stancu la echipa națională a României, pentru care a debutat pe 11 august 2010.