Costin Curelea, mesaj clar pentru fotbaliștii săi înaintea meciului decisiv Kosovo - România

Partida Kosovo - România, din runda a 6-a a Grupei A de calificare la Campionatul European U21, va avea loc vineri, 27 martie, de la ora 20:00 și va putea fi vizionată pe platforma VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Selecţionerul Costin Curelea a declarat, luni, în cadrul unui interviu difuzat pe pagina de YouTube a FRF, că echipa naţională de tineret Under-21 a României are neapărat nevoie de o victorie în meciul cu Kosovo pentru a rămâne în cărţile calificării la Campionatul European de fotbal U21 din 2027.

"Sunt două meciuri complicate pentru noi, cu două echipe foarte bune. Până acum cred că ne-a lipsit un pic de încredere, avem nevoie de încredere şi avem nevoie să marcăm. Avem nevoie de încrederea asta a atacanţilor că se poate marca în orice meci, pentru că am marcat destul de puţin. Trebuie să lucrăm un pic mai mult la finalizare, să îşi recapete mai mult încrederea. Sigur că meciul cu Kosovo este un meci decisiv, avem nevoie de victorie în această partidă pentru a rămâne în continuare în cărţile calificării. Spre deosebire de prima partidă, când nu era niciuna dintre echipe în ritm, fiind la început de septembrie, cu jucători cu puţine meciuri în picioare, sper ca de data asta să arătăm mult mai bine din punct de vedere fizic. În plus, experienţa acumulată în această perioadă sper să-i ajute pe jucători să câştigăm", a declarat Curelea.

El consideră că o victorie a naţionalei de seniori în Turcia, în barajul de calificare la Cupa Mondială, va da un plus de încredere jucătorilor săi: "O victorie cu Turcia ar însemna un plus de încredere pentru noi toţi cei de la Under-21. Sunt convins că atmosfera nu ne va fi deloc prielnică acolo, încărcătura va fi destul de mare. Sunt un popor destul de arţăgos, să spun aşa. Nu vom avea deloc un meci uşor acolo. Avem un lot jucător cu experienţă, toţi au trecut prin experienţa Ligii I. În plus, va fi alături de noi Andrei Borza, un jucător care până acum nu a fost, şi alţi jucători care au mai fost în trecut în acest grup şi de care aveam nevoie".

Curelea şi-a exprimat speranţa că naţionala României se poate califica la Cupa Mondială din SUA, Canada şi Mexic.

"Eu sunt foarte încrezător, cred că putem să ne impunem, atât în Turcia (la seniori), cât şi în Kosovo (la U21), chiar dacă nu va fi absolut deloc uşor. Dar avem puterea să câştigăm aceste partide şi să ne calificăm", a mai spus selecţionerul echipei U21.

Reprezentativa de tineret a României întâlneşte Kosovo, la 27 martie (ora 20:00) pe Stadionul Fadil Vokrri din Prishtina şi San Marino, la 31 martie (ora 19:00), pe Stadionul "Eugen Popescu" din Târgovişte.

La jumătatea preliminariilor, România ocupă locul 4 în Grupa A de calificare pentru EURO 2027, cu 7 puncte, fiind la un punct în spatele celor din Kosovo, la trei puncte în urma Finlandei şi la 8 puncte distanţă de liderul Spania, scrie Agerpres.