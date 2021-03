BREAKING NEWS | Iese Talpan din RAZBOIUL pe Steaua?! Anunt de ultima ora al suporterilor de la FCSB: "Totul e clar, a facut ceva foarte grav"

Mihai Dinca, presedintele Asociatiei Steaua 1947, una dintre organizatiile care sustin FCSB, face un anunt major!

Dinca sustine ca Florin Talpan va fi scos din lupta pe identitatea Stelei din cauza ca a incalcat regulile Clubului Armatei.

Mai exact, Talpan ar fi trimis o notificare Federatiei in care cerea sanctiuni istorice pentru FCSB, pe care si-o dorea exclusa din Liga 1!

Asociatia Steaua 1947 a facut plangere penala impotriva lui Talpan, iar in defavoarea juristului a prezentat inclusiv afirmatiile facute public de comandantul Madalin Hincu. Oficialul a recunoscut intr-un interviu acordat "Natiunii Steliste", emisiune realizata de AS '47 - asociatie care sustine proiectul Clubului Armatei - ca Talpan nu a fost imputernicit de conducere sa faca demersuri legale catre FRF. De altfel, Talpan a si fost sanctionat intern pentru nerespectarea ordinelor.

Acum, Mihai Dinca, suporter FCSB stabilit in Anglia, spune ca victoria va merge catre Asociatia pe care o conduce si ca Talpan va trebui sa iasa din caz!

"Sansele de la apel sunt sa castigam in proportie de 99,99%. N-avem cum sa nu castigam. Dovezile sunt foarte clare. Domnul prim-procuror nu are ce sa faca decat sa ne admita apelul. Cum au hotarat si avocatii nostri, putem sa mergem chiar si mai departe, la instanta de judecata pentru a merge mai departe cu acest dosar. Daca noi vom castiga, Florin Talpan va trebui sa isi delege atributiile. A incalcat foarte grav un ordin militar.

Multi spun ca ne razbunam pe domnul colonel. Dorim sa fie respectata o lege. Ei isi doresc sa respectam legea si hotararile judecatoresti, asa dorim si noi sa se respecte legile. In Clubul Armatei nu poti sa faci ce vrei tu, cand vrei tu. Echipa de fotbal a CSA nu are absolut niciun viitor. Viitorul echipei e in liga a 2-a. Sau poate au gasit un sponsor, da.

Este o ambitie personala, s-a deschis un proces de prejudiciu de 36 de milioane de euro, nu-l vor castiga nici cu 4 kilograme de documente. Niciodata nu-l va castiga, sunt foarte multe lucruri pe care nu le pot spune, dar pe care le garantez suporterilor.

Ii garantez si lui Becali asta. Niciodata nu-l va castiga. Eu sunt jurist. Daca se intreaba unii si au nelamuriri, le pot pune la dispozitie si diplomele mele. Cele 36 de milioane de euro vor ramane doar in visele lor!", a spus Dinca, fiu al fostului portar de la handbal Alexandru Dinca, pentru Radio Sport 1.