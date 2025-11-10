Basarab Panduru l-a criticat pe Mircea Lucescu! Greșeala selecționerului: „E cineva mai în formă decât el?”

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mircea Lucescu a anunțat lotul naționalei României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino.

Naționala României are o ultimă șansă de a încheia pe poziția a doua în Grupa H de calificare la Campionatul Mondial.

Echipa antrenată de Mircea Lucescu are nevoie de un succes în Bosnia pentru a emite pretenții la poziția a doua.

Basarab Panduru a numit jucătorul pe care Lucescu trebuia să îl cheme la națională

Unul dintre jucătorii în formă din Superliga care nu a fost convocat la echipa națională este Alexandru Dobre. Jucătorul Rapidului a fost „ocolit” de Mircea Lucescu pentru această acțiune a echipei naționale.

Basarab Panduru se aștepta să îl vadă pe Dobre în lotul naționalei și nu înțelege motivul pentru care Mircea Lucescu nu l-a convocat.

„Pe mine mă miră că Dobre nu este la naţională. Un om care din 16 meciuri, să zicem că are două mai slăbuţe, să zicem. În rest, e jucătorul cel mai în formă din campionatul nostru. E cineva mai în formă decât el?

Primii doi din campionat, per total. Mi se pare o surpriză. Pe parcursul campionatului, Dobre e constant bun şi foarte bun.”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.

Extrema Rapidului are 11 goluri în 17 partide jucate în acest sezon în tricoul formației giuleștene.

Alexandru Dobre este cotat 2,3 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

Lotul naționalei pentru meciurile cu Bosnia și San Marino

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;

MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).

