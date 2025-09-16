Basarab Panduru îl vede la naționala României! Jucătorul lui Dinamo l-a impresionat

Basarab Panduru &icirc;l vede la naționala Rom&acirc;niei! Jucătorul lui Dinamo l-a impresionat Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Basarab Panduru vede unul dintre cei mai buni jucători de la Dinamo la naționala României.

TAGS:
DinamoSuperliga
Din articol

Dinamo s-a impus cu 3-0 în fața Petrolului, într-un meci din etapa a noua jucat pe Ilie Oană. Partida a putut fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Pentru echipa din Ștefan cel Mare au marcat Cîrjan, Armstorng și Sivis, iar în urma acestui succes Dinamo se situează pe locul trei în Superliga.

Basarab Panduru îl vede la naționala României! Jucătorul lui Dinamo l-a impresionat

Basarab Panduru a scos în evindeță prestația excelentă a lui Cătălin Cîrjan din meciul cu Petrolul.

Fostul jucător consideră că mijlocașul cu două goluri și trei pase decisive în primele nouă etape ar putea fi o variantă pentru echipam națională.

Panduru a spus și ce ar trebui să facă Cîrjan la Dinamo pentru a ieși mai mult în evidență.

„El, nevând meciuri de seniori (n.r. - când a ajuns la Rapid), că nu ştiu ce e la Arsenal U23... A fost primul lui an, nejucând nu a avut încredere. Dinamo i-a zis <<Vino, că eşti U21>>, că era sub 21 atunci, sezonul trecut, <<Mergem pe tine, eşti serios şi te băgăm să joci>>. În anul ăla a crescut mult, iar acum, ca să treacă la nivelul următor, trebuie să facă mai multe acţiuni de genul ăsta (n.r. - precum cele din Petrolul - Dinamo 0-3), decât înainte când prefera... Trebuie să vedem şi jocul lui Dinamo, unde cei trei de la mijloc se mişcă tot timpul şi în care Cîrjan vine şi un fel de închizător în rotaţia aia. 

El trebuie să primească mingea de la mijloc în sus şi să facă exact ce a făcut acum, cum a dat primul gol, cum a dat pasele, că astea rămân mereu. Cu astea rămâne selecţionerul, că a fost la meci. 

(n.r. - Pancu a greşit când nu l-a luat la EURO U21?) Dacă juca precum joacă acum, dacă mâine era EURO, poate era altă discuţie. Ce spuneam eu i-a reproşat Pancu, că vine prea mult jos, el joacă 10 şi el nu joacă aşa. Poate a avut şi el dreptate. 

Ca să arate că nimeni nu a avut dreptate, trebuie să joace ca în seara asta (n.r. - în Petrolul - Dinamo 0-3) şi probabil va face saltul spre echipa naţională, dacă joacă aşa”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.

1,8 milioane de euro este cota lui Cătălin Cîrjan, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Formația bucureșteană a adunat 18 puncte în primele nouă etape și se află la cinci puncte de liderul Universitatea Craiova.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Motivul pentru care Fiscul „vânează” micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”
Motivul pentru care Fiscul &bdquo;v&acirc;nează&rdquo; micii contribuabili: &bdquo;Av&acirc;nd acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Revine Dennis Politic la Dinamo?! Anunțul făcut de Zeljko Kopic
Revine Dennis Politic la Dinamo?! Anunțul făcut de Zeljko Kopic
&bdquo;Unde o vezi pe Dinamo?&rdquo; Basarab Panduru a dat verdictul imediat
„Unde o vezi pe Dinamo?” Basarab Panduru a dat verdictul imediat
Zeljko Kopic a anunțat ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Adrian Mazilu! C&acirc;nd debutează atacantul la Dinamo
Zeljko Kopic a anunțat ce se întâmplă cu Adrian Mazilu! Când debutează atacantul la Dinamo
ULTIMELE STIRI
Și Mihai Stoica și-a pierdut &icirc;ncrederea &icirc;n FCSB: &rdquo;Ne bate toată lumea!&rdquo; Singurul lucru care &icirc;l liniștește &icirc;nainte de meciul cu FC Botoșani
Și Mihai Stoica și-a pierdut încrederea în FCSB: ”Ne bate toată lumea!” Singurul lucru care îl liniștește înainte de meciul cu FC Botoșani
Real Madrid - Marseille 2-1! Opt goluri &icirc;n Juventus - Dortmund și Qarabag, remontada cu Benfica
Real Madrid - Marseille 2-1! Opt goluri în Juventus - Dortmund și Qarabag, "remontada" cu Benfica
Juventus - Dortmund, meci de infarct! &Icirc;n minutul 52 era 0-0, după s-au marcat OPT goluri spectaculoase
Juventus - Dortmund, meci de infarct! În minutul 52 era 0-0, după s-au marcat OPT goluri spectaculoase
Ceahlăul Piatra Neamț a cerut intrarea &icirc;n insolvență! Datorii uriașe pentru clubul de tradiție
Ceahlăul Piatra Neamț a cerut intrarea în insolvență! Datorii uriașe pentru clubul de tradiție
Marius Șumudică a dezvăluit ce l-a convins să meargă &icirc;n China: &rdquo;De asta am luat oferta &icirc;n calcul!&rdquo;
Marius Șumudică a dezvăluit ce l-a convins să meargă în China: ”De asta am luat oferta în calcul!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Marius Șumudică s-a &icirc;nțeles cu noua sa echipă: &rdquo;Da, e adevărat! Mi-au oferit absolut tot&rdquo;

Marius Șumudică s-a înțeles cu noua sa echipă: ”Da, e adevărat! Mi-au oferit absolut tot”

Ianis Hagi, trimis &icirc;n tribune: motivul pentru care ratează următorul meci, la Alanyaspor

Ianis Hagi, trimis în tribune: motivul pentru care ratează următorul meci, la Alanyaspor

FCSB, &icirc;n sf&acirc;rșit o veste bună: Mihai Stoica a confirmat

FCSB, în sfârșit o veste bună: Mihai Stoica a confirmat

Stanciu, altă problemă națională: situația &icirc;n care a ajuns, la Genoa, &icirc;ngrijorătoare!

Stanciu, altă problemă națională: situația în care a ajuns, la Genoa, îngrijorătoare!

Basarab Panduru vede o surpriză &icirc;n Superligă: &rdquo;Dacă vor c&acirc;știga următoarele trei etape, discutăm altfel&rdquo;

Basarab Panduru vede o surpriză în Superligă: ”Dacă vor câștiga următoarele trei etape, discutăm altfel”

Maghiarii, scandalizați de comportamentul fanilor lui FCSB! Motivul invocat pentru care lucrurile nu au degenerat

Maghiarii, scandalizați de comportamentul fanilor lui FCSB! Motivul invocat pentru care lucrurile nu au degenerat

CITESTE SI
Dua Lipa a apărut &bdquo;&icirc;n franjuri&rdquo; la o cină privată din New York. Și-a afișat silueta de invidiat

stirileprotv Dua Lipa a apărut „în franjuri” la o cină privată din New York. Și-a afișat silueta de invidiat

Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. &rdquo;Se &icirc;nt&acirc;mplă, fie că sunteți pregătiți sau nu&rdquo;

protv Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. ”Se întâmplă, fie că sunteți pregătiți sau nu”

Motivul pentru care Fiscul &bdquo;v&acirc;nează&rdquo; micii contribuabili: &bdquo;Av&acirc;nd acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă&rdquo;

stirileprotv Motivul pentru care Fiscul „vânează” micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”

Ce pedeapsă riscă Toto Dumitrescu dacă ies pozitive la cocaină probele de la INML. A fost reținut 24 de ore

stirileprotv Ce pedeapsă riscă Toto Dumitrescu dacă ies pozitive la cocaină probele de la INML. A fost reținut 24 de ore

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!