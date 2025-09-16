Basarab Panduru îl vede la naționala României! Jucătorul lui Dinamo l-a impresionat

Panduru a spus și ce ar trebui să facă Cîrjan la Dinamo pentru a ieși mai mult în evidență.

Fostul jucător consideră că mijlocașul cu două goluri și trei pase decisive în primele nouă etape ar putea fi o variantă pentru echipam națională.

Pentru echipa din Ștefan cel Mare au marcat Cîrjan, Armstorng și Sivis, iar în urma acestui succes Dinamo se situează pe locul trei în Superliga.

„El, nevând meciuri de seniori (n.r. - când a ajuns la Rapid), că nu ştiu ce e la Arsenal U23... A fost primul lui an, nejucând nu a avut încredere. Dinamo i-a zis <<Vino, că eşti U21>>, că era sub 21 atunci, sezonul trecut, <<Mergem pe tine, eşti serios şi te băgăm să joci>>. În anul ăla a crescut mult, iar acum, ca să treacă la nivelul următor, trebuie să facă mai multe acţiuni de genul ăsta (n.r. - precum cele din Petrolul - Dinamo 0-3), decât înainte când prefera... Trebuie să vedem şi jocul lui Dinamo, unde cei trei de la mijloc se mişcă tot timpul şi în care Cîrjan vine şi un fel de închizător în rotaţia aia.

El trebuie să primească mingea de la mijloc în sus şi să facă exact ce a făcut acum, cum a dat primul gol, cum a dat pasele, că astea rămân mereu. Cu astea rămâne selecţionerul, că a fost la meci.

(n.r. - Pancu a greşit când nu l-a luat la EURO U21?) Dacă juca precum joacă acum, dacă mâine era EURO, poate era altă discuţie. Ce spuneam eu i-a reproşat Pancu, că vine prea mult jos, el joacă 10 şi el nu joacă aşa. Poate a avut şi el dreptate.

Ca să arate că nimeni nu a avut dreptate, trebuie să joace ca în seara asta (n.r. - în Petrolul - Dinamo 0-3) şi probabil va face saltul spre echipa naţională, dacă joacă aşa”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.

1,8 milioane de euro este cota lui Cătălin Cîrjan, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Formația bucureșteană a adunat 18 puncte în primele nouă etape și se află la cinci puncte de liderul Universitatea Craiova.

