CFR Cluj e de departe cea mai în formă echipă din campionatul nostru. Ceea ce era de neimaginat, când Daniel Pancu (48 de ani) l-a înlocuit pe Andrea Mandorlini (65 de ani), la începutul lunii noiembrie.

În acel moment, CFR era pe locul 13 (!), având 13 puncte după 15 etape. Sub CFR erau doar Hermannstadt și nou-promovatele Csikszereda și Metaloglobus. Dacă cineva ar fi zis, în acel moment, că ardelenii vor fi cu un pas în play-off, spre sfârșitul sezonului regulat, probabil că acel om ar fi fost considerat un nebun! Acum însă, fix asta se întâmplă.

CFR Cluj, nouă victorii succesive cu Daniel Pancu pe bancă

Ascensiunea CFR-ului, demnă de un miracol fotbalistic, include, în momentul de față, nouă victorii succesive. Ultima partidă câștigată a venit, în această seară: 2-1 cu Petrolul pe teren propriu.

Grație celor 27 de puncte strânse în ultimele nouă etape, formația din Gruia și-a schimbat radical situația din clasament. Dintr-o echipă aflată aproape de zona retrogradării, CFR e acum cu un pas în play-off!

Seria celor nouă victorii ale CFR-ului reprezintă o raritate pentru campionatul nostru. Iar ca să vedem când au mai avut clujenii o asemenea perioadă de vis, trebuie să ne întoarcem în timp. Până în 2021.

Atunci, sub comanda lui Dan Petrescu, formația din Gruia a avut nouă meciuri câștigate la rând, între 25 octombrie 2021 – 19 decembrie 2021. La capătul acelui sezon, 2021-2022, CFR a și cucerit titlul. Dar cu mari emoții, la doar un punct de FCSB, după terminarea play-off-ului.

CFR Cluj, nouă victorii succesive cu Daniel Pancu în campionat

*Etapa a 20-a: CFR – Csikszereda 3-1

*Etapa a 21-a: FC Botoșani – CFR 0-1

*Etapa a 22-a: CFR – Oțelul 1-0

*Etapa a 23-a: FCSB – CFR 1-4

*Etapa a 24-a: CFR – Metaloglobus 4-2

*Etapa a 25-a: UTA – CFR 0-1

*Etapa a 26-a: CFR – U Cluj 3-2

*Etapa a 27-a: Hermannstadt – CFR 0-1

*Etapa a 28-a: CFR Cluj - Petrolul 2-1