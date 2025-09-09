Denis Drăguș a deschis scorul după doar două minute și tot el a ”dublat” avantajul oaspeților în minutul 18. Ciprioții au redus din diferență prin Loizou în minutul 29.



Lovitura de grație a fost dată de Charalampos Charalampous în minutul 76, cu un șut imparabil din interiorul careului, la care Horațiu Moldovan nu a putut interveni. Astfel, România pierde două puncte importante în Cipru și Mondialul pare tot mai departe.



Basarab Panduru: ”Nu înțeleg nimic din schimbările astea”



Basarab Panduru, fostul mare internațional, a tras primele concluzii după această partidă și a dat un verdict dur după ce a văzut prestația selecționatei lui Mircea Lucescu.



”Noi n-am făcut nimic, am încercat doar niște contraatacuri, ne-au ieșit la primele două goluri. Fotbal au jucat ei, iar noi ne-am uitat la ei. Ce e cu schimbările astea? E ceva din cale afară.



Mi-e greu să vorbesc despre lucrurile astea, e totuși Mircea Lucescu antrenorul echipei naționale. Nu înțeleg nimic din schimbările astea”, a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.



În luna octombrie, România va disputa un alt meci amical, pe teren propriu, cu Moldova, iar apoi va urma meciul de ”totul sau nimic” cu Austria, pe Arena Națională.



Bosnia (deplasare) și San Marino (acasă) vor fi ultimele adversare ale României din campania de calificare la Campionatul Mondial, iar meciurile se vor disputa în luna noiembrie.

