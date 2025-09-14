Cu două victorii în cinci partide, România păstrează șanse infime pentru o calificare directă la Campionatul Mondial. Astfel, ar rămâne doar varianta barajului, asigurat după parcursul perfect din UEFA Nations League.



Mircea Lucescu rămâne la echipa națională



După 2-2 cu Cipru, șefii FRF au discutat cu Mircea Lucescu și s-a decis ca acesta să continue la echipa națională cel puțin până în luna noiembrie, atunci când va fi ultima acțiune a echipei naționale din acest an, scrie iamsport.ro.



În cursul zilei de marți, forul condus de Răzvan Burleanu ar urma să facă și un anunț oficial în acest sens. Exista posibilitatea ca Lucescu să continue și în 2026, dacă rezultatele se vor îmbunătăți. În martie, România, va disputa barajul de calificare la Campionatul Mondial.



Mircea Lucescu a strâns, până acum, 12 meciuri pe banca echipei naționale din septembrie 2024 și până în prezent. Opt meciuri s-au încheiat cu victorii, trei cu înfrângeri, iar meciul cu Cipru a fost singurul încheiat la egalitate.



România, sigură de prezența la baraj



Singura șansă rămâne barajul din martie 2026, pentru care România e deja calificată datorită câștigării Ligii C din Nations League. Semifinalele se joacă pe 26 martie, iar finalele pe 31 martie, toate în manșă unică.



Dacă lucrurile rămân așa, „tricolorii” vor fi în urna a 4-a și vor juca în deplasare cu una dintre marile echipe ale Europei: Italia, Turcia, Ucraina sau Țara Galilor.

