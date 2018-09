Patru absente, patru batai de cap pentru Radoi inaintea meciului care ne poate duce pe primul loc in grupa de calificare la EURO U21 | Romania - Bosnia, marti, 19:00, la PRO X

Nationala U21 a Romaniei si-a castigat dreptul de a spera la calificarea la EURO 2019, dupa ce a batut cu 2-1 in Portugalia. Acum, totul depinde de pustii lui Radoi!

Romania are trei puncte mai putin decat liderul Bosnia in grupa de calificare la EURO 2019, dar si un meci mai putin, pe care il va juca in compania Liechtensteinului. Marti seara, de la 19:00, IN DIRECT la PRO X, Romania are derby chiar contra Bosniei, pentru primul loc.

Victoriosi in Portugalia, scor 2-1, juniorii Romaniei se pregatesc acum pentru cel mai important meci. Mirel Radoi are, insa, ceva batai de cap, dat fiind ca nu se va putea baza pe patru titulari.

Eliminati in Portugalia, Nedelcearu si Andrei Ivan vor lipsi marti seara. La fel se va intampla si cu Dragos Nedelcu, din cauza cumului de cartonase galbene, si George Puscas, care mai are de ispasit o etapa de suspendare in urma eliminarii din Tara Galilor (meci incheiat 0-0).



Echipa probabila a Romaniei U21 cu Bosnia

Ionut Radu - Boboc, Rus, Pascanu, Stefan - Dulca, Cicaldau - Man, Ianis Hagi, Fl. Coman - Ad. Petre

Clasament Grupa 8

1. Bosnia 18p - 8 meciuri

2. Romania 15p - 7 meciuri

3. Portugalia - 13p - 7 meciuri

4. Tara Galilor 10p - 7 meciuri

5. Elvetia 7p - 8 meciuri

6. Liechtenstein 0p - 7 meciuri

Ce meciuri mai are Romania U21



Romania - Bosnia (11 septembrie)

Romania - Tara Galilor (12 octombrie)

Romania - Liechtenstein (16 octombrie)