"In cateva zile plec la Madrid pentru a semna". Jucatorul care si-a anuntat transferul la Real! Este poreclit "Puma" pentru stilul sau de joc

Fundasul uruguayan Jose Luis Rodriguez (21 de ani), de la Danubio, spune ca ar putea semna curand cu Real Madrid.

In varsta de 21 de ani, Jose Luis Rodriguez, fundas uruguayan legitimat la Danubio, spune ca agentul sau este in negocieri avansate cu Real Madrid.



"Inainte de 31 august a existat oportunitatea de a merge la Real Madrid. Agentul meu vorbeste acum cu ei si in urmatoarele zile ar trebui sa plec pentru a semna", a spus el pentru publicatia uruguayana Sport 890.



Rodriguez este poreclit "Puma" pentru stilul sau de joc. Acesta este agil, rapid si agresiv. El are deja 29 de selectii in nationala de tineret U20 a Uruguayului.