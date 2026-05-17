Avertisment pentru Gică Hagi la națională: „Pe cine se bazează? Îi iau crampele din minutul 50!”

Ioan Ovidiu Sabău anticipează un mandat dificil pentru Gică Hagi pe banca tehnică a echipei naționale a României.

Gică Hagi a preluat funcția de selecționer al României în luna aprilie, primind obiectivul de a califica echipa la EURO 2028. Numirea tehnicianului de 61 de ani a survenit ratării prezenței la Cupa Mondială din 2026, campanie încheiată cu înfrângerea decisivă în fața Turciei (0-1), rezultat care a marcat finalul mandatului lui Mircea Lucescu.

Dubiile privind nivelul actual al fotbaliștilor

Fost coleg cu Hagi sub tricolor, Ioan Ovidiu Sabău a transmis că problema majoră a primei reprezentative constă în lipsa de valoare a lotului. Fostul antrenor de la U Cluj a subliniat discrepanța dintre așteptările suporterilor și realitatea din teren, punctând că stranierii bifează puține minute sau evoluează în campionate slabe.

Sabău a făcut o comparație directă între veteranii din campionatul intern și tinerii fotbaliști, evidențiind deficiențele de ordin fizic ale acestora din urmă. „A venit Gică Hagi la echipa națională. Ce poate lua el acolo? Nu vreau să fiu perceput ca un om care vede doar partea negativă, dar cine a avut o realizare? Echipa națională are obiective importante, pe cine se bazează el? Jucătorii de afară joacă puțin sau în campionate modeste, dar avem pretenții mari. Mă uit și la jucătorii under: vin Chipciu și Nistor și aleargă mai mult, au poftă de joc, iar pe ei îi iau crampele din minutul 50. Ăsta este nivelul, cu aceștia ne descurcăm. Trebuie să îi încurajăm, să le scoatem în evidență calitățile, pentru că se descurajează”, a spus Sabău, potrivit sptfm.

Aflat la al doilea mandat la conducerea naționalei, după scurta experiență din 2001 încheiată la barajul cu Slovenia (2-3), Hagi are acum misiunea de a reconstrui echipa, bazându-se strict pe resursele actuale din fotbalul românesc.

