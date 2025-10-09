Selecționerul Lilian Popescu nu va putea conta pe Ion Nicolaescu (27 de ani), cel mai bun marcator din istoria naționalei de peste Prut, dar nici pe Vladimir Fratea, debutantul de la Petrocub.

Nicolaescu, OUT din cauza unei accidentări

Nicolaescu, jucătorul celor de la Maccabi Tel Aviv, nu s-a refăcut după accidentarea suferită în campionatul Israelului.

Cu 17 goluri în 54 de meciuri, mijlocașul este golgheterul all-time al Moldovei și cel mai important om din ofensiva echipei.

România și Moldova se întâlnesc pentru prima dată după 18 ani într-un meci disputat în România, joi, de la ora 21:00, pe Arena Națională. Este primul duel din istorie între cele două echipe care va conta în palmaresul oficial UEFA.

Ultima întâlnire a avut loc în noiembrie 2022, la Chișinău, când naționala noastră s-a impus categoric, scor 5-0.

