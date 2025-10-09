Argentina, Columbia, Franţa şi Norvegia s-au calificat, miercuri, în sferturile de finală ale ale Cupei Mondiale de fotbal Under-20 din Chile, scrie EFE.

Cele patru naţionale se alătură Spaniei şi Mexicului, calificate deja cu o zi înainte în sferturi.

Ce s-a întâmplat în optimi



La Santiago de Chile, Argentina (foto) a eliminat Nigeria în optimi cu 4-0, în timp ce Franţa a învins greu Japonia cu 1-0, după un gol marcat în ultimele momente ale prelungirilor (120+3).

În meciurile de la Talca, selecţionata Columbiei a întrecut Africa de Sud cu 3-1, iar Norvegia a dispus de Paraguay cu 1-0, printr-un gol venit în minutul 116.

Joi, la Rancagua, au loc ultimele jocuri din optimi: SUA - Italia şi Coreea de Sud - Maroc.

Programul meciurilor din sferturile FIFA U-20 World Cup



Se cunosc deja trei meciuri din sferturile de finală: Mexic - Argentina (11 octombrie), Spania - Columbia (11 septembrie) şi Norvegia - Franţa (12 octombrie).

Semifinalele sunt prevăzute pe 15 octombrie, iar finala pe 19 octombrie, la Santiago de Chile. Meciul pentru medaliile de bronz are loc cu o zi înainte, tot în capitala statului Chile, informează Agerpres.

Uruguay, campioana mondială en titre din 2023, nu a reuşit să se califice la această ediţie, pentru prima oară din 2005.

