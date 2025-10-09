Roș-albaștrii au avut un start slab de campionat și s-au chinuit și în meciurile europene. În acest moment, FCSB ocupă locul 11 în clasament, cu 13 puncte acumulate în 12 meciuri.

Marcel Răducanu l-a criticat dur pe Gigi Becali

Marcel Răducanu, fost jucător la Steaua și la Borussia Dortmund, a mărturisit că a fost surprins în mod neplăcut de felul în care FCSB s-a prezentat în acest sezon și crede că vina îi aparține în principal finanțatorului Gigi Becali.

”(n.r. Ce echipă l-a surprins în acest sezon) Steaua! (n.r. - FCSB). La ce lot are, ar trebui să fluiere prin campionat. Dar văd că, după două titluri, s-a cam dus în cap. Probabil că antrenorul este în criză de idei...

(n.r. Care antrenor?) Bună întrebare! Acolo-s mulți. Unii antrenează, altul face echipa și iese pe televiziuni sau pe net și o comunică de parcă victoria ar fi de la sine înțeleasă.

Când lauzi un jucător, pentru ca, după meciul următor, să-l faci de cacao, copilul ăla ce să mai înțeleagă? Numai la noi se poate întâmpla. În Germania n-ai să vezi niciodată așa ceva”, a spus Marcel Răducanu, conform GSP.

