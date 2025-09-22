Zimbru Chișinău a învins-o din nou pe Sheriff Tiraspol în ”El Clasico de Moldova”, 2-0 duminică în etapa a 13-a din Liga 7777.

Din cei 22 de titulari prezenți pe Stadionul Zimbru, unul singur a fost moldovean, Mihail Ștefan de la gazde!

Dzianis Kazlouski a deschis scorul în minutul 9, pentru ca fostul internațional român de juniori Vladimir Fratea să stabilească scorul final în minutul 56, după ce tot el mai marcase un gol, anulat însă pe motiv de ofsaid (49). VIDEO AICI

Fratea, atacant cu selecții atât la naționalele Under ale României, cât și la cele ale Moldovei, ajuns acum la 22 de ani, s-a transferat în 2019 de la Juniorul București la FC Koln, după care pentru el au urmat experiențe în Georgia și Cipru înainte de a semna cu Zimbru Chișinău în acest an.

Zimbru Chișinău - Sheriff Tiraspol 2-0



Au marcat: Dzianis KAZLOUSKI (9), Vladimir FRATEA (56)

21 septembrie 2025. Stadionul Zimbru, Chișinău. Spectatori: 1 570

Arbitru: Andrei BREGUȚA

Cartonașe galbene: Abou DOSSO (23), Santos Matteo AMARAL AMOROSO DOS (53) /

Zimbru Chișinău: 88.Ivan DOKIC, 4.Italo DIAS MENEZES (30.Andrei MACRIȚCHII, 46), 5.Santos Matteo AMARAL AMOROSO DOS, 6.Jonathas ABIMAEL DA SILVA CONCEICAO (19.Vladimir FRATEA, 46), 8.Tsimafei SHARKOUSKI (17.Nicky CLEȘCENCO, 80), 15.Dzianis KAZLOUSKI (3.Ștefan BURGHIU, 86), 23.Bruno Lourenco PINTO DE ALMEIDA PAZ, 25.Oleksii SCHEBETUN, 29.Abou DOSSO (18.Nichita COVALI, 73), 33.Mihail ȘTEFAN, 35.Nikolai ZOLOTOV

Rezerve: 28.Nicolai CEBOTARI, 9.Guy DAHAN, 45.Emmanuel MICHAEL EBIKABOWEI

Antrenor: Oleg KUBAREV

Sheriff Tiraspol: 21.Ivan Vasilev DYULGEROV, 6.Rai LOPES DE OLIVEIRA, 8.Ibrahima Therna SOUMAH (3.Liam HERMESH, 46), 9.Amorildo GJONI, 11.Cerylle Barros BAYALA, 29.Soumaila MAGASSOUBA, 42.Konan Jaures-Urlich LOUKOU (24.Danila FOROV, 42), 44.Alesio MIJA (20.Riis Twumasi OPOKU, 18), 45.Baye Assane CISS (15.Abdoulaye DIARRA, 77), 69.Peter Oluwaseun ADEMO, 90.Papa Ndiaga YADE (22.Guy Merlin MOLLO BESSALA, 64)

Rezerve: 1.Victor STRAISTARI, 2.Atila Guilherme SALES FREIRE, 7.Jorge Miguel LOPES XAVIER, 33.Mihail COROTCOV, 70.Luis Felipe DE SOUZA FIGUEIREDO, 77.Mamady DIARRA

Antrenor: Vadzim SKRYPCHANKA

Info: FMF

Foto: Zimbru Chișinău

