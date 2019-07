Au venit BANII pentru super pustii de la U21! Decizia fantastica luata de Radoi: cati bani primeste fiecare jucator

FRF a impartit bonusurile pentru jucatorii din nationala U21.

Romania a ajuns pana in semifinalele Euro. A pierdut pe final in fata Germaniei, 2-4. FRF le-a impartit jucatorilor 200 000 de euro, anunta Digisport. Selectionerul Radoi a decis ca suma primita sa fie aceeasi pentru toti fotbalistii care au facut parte din lot, indiferent de numarul minutelor jucate. Fiecareui fotbalist ii vor reveni aproape 9 000 de euro pentru performanta fantastica de la Euro. Radoi a refuzat sa fie premiat, la fel cum s-a intamplat si in momentul calificarii la turneul final. Banii pentru preliminarii s-au impartit in functie de minutele jucate. Cel mai mult au primit Ionut Radu si Alex Pascanu, integralisti in campania pentru European.