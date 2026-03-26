Partida Turcia - România, din semifinalele barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026, va avea loc joi, de la ora 19:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

România va avea un test complicat la Istanbul, iar echipa lui Mircea Lucescu va înfrunta o națională plină de vedete care evoluează la cluburi precum Real Madrid, Inter, Juventus și Borussia Dortmund.

Românii fac spectacol în Istanbul înaintea meciului cu Turcia

Suporterii români sunt prezenți în Piața Taksim în număr mare cu tricoul galben al naționalei României și cu tricolorul.