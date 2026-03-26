FOTO ȘI VIDEO Atmosferă de vis înainte de Turcia - România: fanii „tricolorilor” au cucerit Istanbulul

Suporterii români sunt în așteptarea meciului cu Turcia. 

Partida Turcia - România, din semifinalele barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026, va avea loc joi, de la ora 19:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

România va avea un test complicat la Istanbul, iar echipa lui Mircea Lucescu va înfrunta o națională plină de vedete care evoluează la cluburi precum Real Madrid, Inter, Juventus și Borussia Dortmund.

Românii fac spectacol în Istanbul înaintea meciului cu Turcia

Suporterii români sunt prezenți în Piața Taksim în număr mare cu tricoul galben al naționalei României și cu tricolorul.

  • Screenshot 2026 03 26 154233
Fanii fac spectacol în Istanbul și sunt gata de marele meci din preliminariile pentru Campionatul Mondial.

România își dorește o calificare după 28 de ani de absență de la un turneu final de Campionatul Mondial, dar drumul către realizarea acestui vis trece prin țara semilunii.

Lotul României pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026

PORTARI

Ionuţ RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAŞI

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIŞ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAŞI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANŢI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

