Armenia bate Islanda si produce primul soc din grupa Romaniei! Ii asteapta pe tricolori cu punctaj maxim dupa doua partide

Clasamentul grupei o indica pe Armenia ca fiind lider inainte de socul dintre Romania si Germania.

Victoria suprinzatoare obtinuta de una dintre outsiderele grupei, Armenia, in fata Islandei, da calculele peste cap in grupa Romaniei, cel putin in pana acum.

Armenii au castigat cu 2-0 datorita golurilor marcate de Barseghyan in minutul 53 si de Bayramyan in minutul 74 si s-au asezat confortabil in fotoloiul de lider al grupei, cel putin pana la partida dintre Romania si Germania. Islandezii au start teribil de preliminarii, dupa ce au pierdut si prima partida din grupa, 3-0 cu Germania, si se afla pe ultimul loc in clasament.

Romania va infrunta Armenia, miercuri, de la ora 19:00, iar tricolorii spera ca vor intrerupe seria de victorii din startul preliminariilor pe care o au adversarii din grupa.