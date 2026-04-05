Chiar dacă lipsește de 28 de ani de la Cupa Mondială, România fotbalistică n-a fost mereu atât de jos. Din contră! Au fost ani întregi, în care jucătorii și antrenorii noștri au pus lumea fotbalului la respect.

Printre cei mai buni ambasadori ai României, în zona Golfului Persic, se numără Anghel Iordănescu (75 de ani). După ce a obținut niște rezultate istorice cu Generația de Aur, „Generalul“ a făcut pasul spre Orientul Mijlociu. Iar aici, și-a pus amprenta pe fotbalul local, obținând șapte trofee cu Al-Hilal Riad (Arabia Saudită), Al-Ain (Emirate) și Al-Ittihad Jeddah (Arabia Saudită). Firește, la loc de cinste sunt cele două Ligi ale Campionilor pe care „Generalul“ le-a cucerit cu Al-Hilal (2000) și cu Al-Ittihad (2005).