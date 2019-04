Anunt URIAS al lui Burleanu! Romania construieste INCA un stadion de 5 stele pentru Euro?! Surpriza totala

Visul unui Mondial organizat in Romania e departe! Burleanu ne readuce cu picioarele pe pamant.

Presedintele FRF spune ca o candidatura comuna a Romaniei, Bulgariei, Greciei si Serbiei e greu de luat in calcul. Suntem departe de cerintele FIFA. Mult mai realist ar fi insa un proiect pentru Euro 2028. Romania va avea gata inca de la anul 4 stadioane de lux. Burleanu lasa de inteles ca ar mai putea fi construit unul, astfel incat 50% dintre arenele pe care se joaca la un eventual Euro sa fie in Romania!

"In ceea ce priveste gazduirea Mondialului, cel mai important criteriu e legat de infrastructura stadioanelor. Scorul se face in functie de niste criterii: 35% stadioanele, alte 35% sunt reprezentate de celelalte categorii de infrastructura si 30% sunt propunerea comerciala pe care o faci, de datele financiare. In ceea ce priveste stadioanele, tarile candidate trebuie sa propuna 14-16 stadioane din care FIFA sa aleaga 12 sau 13. Daca e sa tragem linie, avem un singur stadion functional in cele 4 tari: Arena Nationala. Toate celelalte tari nu au infrastructura necesara organizarii unui Campionat Mondial. Avem asumari la nivelul fiecarui guvern. In Bulgaria se vor construi 4 stadioane de peste 40 000 de locuri capacitate, in Serbia se va investi, de asemenea, in doua stadioane, in timp ce in Grecia se va investi in stadionul Olimpic. Mondialul nu este un obiectiv foarte realist.

In ceea ce priveste Euro 2028, e un intreg dosar cu foarte multe detalii. Ne trebuie 10 stadioane: unul de peste 60 000, doua peste 50 000, trei peste 40 000, patru peste 30 000. Noi, la anul, am putea veni cu 40 % din necesar, deci cu 4 stadioane. Asta daca nu ne vom mai asuma un proiect de investitie in Timisoara, Iasi, Constanta. Avem Arena Nationala, Ion Oblemenco, Cluj Arena si Ghencea. 3 cu peste 30 000 de locuri, unul cu peste 55 000. Avem nevoie de investitii in baze de pregatire. Asta ar putea fi o mostenire foarte buna pentru cluburile care ar urma sa-si continue viata in bazele respective. Lobby-ul e legat de Comitetul Executiv, nu mai trebuie sa mergi in 200 de tari, cum e cazul unui Mondial. Pentru Euro, ne putem asuma investitii si pentru un al 5-lea stadion, astfel incat sa avem 50% din infrastructura de stadioane. Ar trebui sa ne asumam, ca tara, un proiect de leadership in acest proiect", a spus Burleanu.