Juventus, CEL MAI APROAPE de lovitura de 180 de milioane de euro!!! Joao Felix, la un pas sa faca echipa cu RONALDO la Juve! Anuntul momentului

Record prezinta cifrele unei afaceri monstruoase puse la cale pe piata transferurilor.

Conform ziarului portughez, azi a avut loc la Torino o intalnire intre sefii lui Juve si superagentul Jorge Mendes. Obiectivul: Joao Felix si Ruben Dias! Juventus ii vrea la pachet pe cei doi jucatori de la Benfica si e gata sa dea pana la 180 de milioane de euro!

Felix e cotat la 120 de milioane, in timp ce Dias are o clauza de reziliere in valoare de 60 de milioane de euro.

Benfica a transmis ca mai multe cluburi sunt gata sa achite sumele, asa ca nu exista spatiu prea mare de negociere. Juventus accepta sa plateasca, insa vrea asigurari de la Jorge Mendes ca fotbalistii nu vor incuraja o licitatie cu alte cluburi.

