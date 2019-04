Hategan, trimis de UEFA la cel mai tare meci al sferturilor Europa League! Ce partida arbitreaza romanul

Hategan, trimis la cel mai tare meci din sferturile Europa League.

Arbitrul Ovidiu Hategan va conduce meciul dintre Napoli si Arsenal, programat joi, in Italia, in mansa secunda a sferturilor de finala ale Europa League.

Arbitri asistenti vor fi Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe, arbitri aditionali au fost nominalizati Radu Petrescu si Sebastian Coltescu, in timp ce al patrulea oficial va fi Radu Ghinguleac.

In tur, la Londra, gazdele s-au impus cu scorul de 2-0, fundasul roman Vlad Chiriches fiind rezerva la Napoli.

In acest sezon, Hategan a condus patru meciuri din grupele Ligii Campionilor, iar in Europa League a oficiat la centru in două meciuri din saisprezecimi si unul din optimi.

Partida Napoli - Arsenal va avea loc joi 18 aprilie, de la ora 22:00, in mansa secunda a sferturilor de finala ale Europa League.

