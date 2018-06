Anunt de ULTIMA ORA al lui Becali despre transferuri: "Teixeira cred ca ramane! Aducem un atacant!" Ce oferte a facut

Gigi Becali este sigur ca a rezolvat 2 dintre dilemele pentru viitorul sezon.

Gigi Becali a oferit noi informatii despre mutarile pe care le pregateste FCSB in aceasta vara. Echipa lui Nicolae Dica i-a adus deja pe Olimpiu Morutan si Kamer Qaka.

"De un atacant am nevoie. Am vorbit cu Teixeira, cred ca o sa-l tinem. I-am facut o oferta: sa ramana cu 20.000 de euro salariul pe care il are acum, dar pentru 6 luni. Daca ne calificam, se prelungeste automat contractul. Daca nu ne calificam, ne despartim. Am discutat doar cu Nemec, i-am facut o oferta. Eu cred ca o sa o accepte, poate mai asteapta si alte oferte. De la 7.000 la 15.000 ar creste" a spus Gigi Becali in direct la Pro X.

Marius Sumudica a intervenit la randul sau si a spus ca pentru atacantul slovac, FCSB ar fi cea mai buna varianta.

"Nu cred ca Nemec ar putea avea o oferta mai buna decat a primit de la Gigi. Pentru Nemec cred ca ar fi cea mai buna solutie, e o tara in care s-a adaptat. Daca as fi in locul lui, as accepta" a spus Sumudica la Pro X.