Anuntul URIAS al lui Becali: "Manchester United m-a intrebat de Man!" De asta a venit Mourinho in Romania?! Ce pret URIAS a cerut FCSB

Gigi Becali dezvaluie ca Manchester United e interesata de atacantul Dennis Man.

Pustiul de 19 ani a marcat 10 goluri in acest sezon. A starnit si interesul Romei, sustine Becali. Pentru a-l lasa sa plece, Becali cere 30 de milioane de euro!



"Eu nu stiu de ce a venit Mourinho in Romania, dar stiu ca Manchester, acum doua luni, s-a interesat de Man si am cerut vreo 30 de milioane. Asa cer eu. Cand nu e de vanzare ceva, cer foarte mult. Eu vreau sa iau mult mai multi bani, nu 30 de milioane. Nu vreau sa-l dau cu 3, cu 5, cu 10. Cer 30 ca sa-i fac pretul. Asa pot sa iau 60, 100! de milioane", a spus Becali la PRO X.