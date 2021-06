EXCLUSIV | Budescu a fost cucerit de Radoi dupa cateva zile: "Chiar m-a surprins!" Ce spune de meciul cu Anglia

Constantin Budescu a fost impresionat de metodele folosite de selectioner.

Aflat pentru prima oara la nationala in mandatul lui Radoi, Budescu se declara fan al antrenorului Romaniei. Budescu spune ca Romania ar fi meritat mai mult de la jocul cu Georgia si anunta ca nationala va fi alta la Middlesbrough, duminica seara (19:00, PRO TV).

"A fost mereu o bucurie sa joc aici, la Ploiesti. Din pacate, n-am putut sa castigam. Am facut un joc bun, chiar si in inferioritate. Am dominat. Am reusit sa facem faze de poarta, dar ne lipsesc victoriile.

Cand nu jucam fotbal si faceam 0-0 nu era bine, acum cand vrem sa atacam iar nu este bine. Am facut foarte multe lucruri bune azi, ne-a lipsit doar victoria. Am facut un joc bun. E un meci de pregatire, sper sa vina si victoriile.

Stim ce poate Radoi, am ramas surprins placut de el, am venit aici acum pentru prima data si mi-a placut. Nu trebuie sa ne gandim cate luam de la Anglia, mergem acolo sa jucam la fel si sa scoatem cat mai mult.

Ar fi fost foarte frumos sa inscriu azi. Mi-am dorit sa bat penalty, dar era Marin trecut. Trebuie sa tinem capul sus, nu sa dam vina pe el. Un gol cu Anglia ar insemna foarte mult pentru mine. Important e sa facem un joc foarte bun noi. Suntem suparati acum", a spus Budescu la PRO X.