Andrei Burcă a văzut adversara României și nu s-a ferit să o spună: „De acolo o să vină cea mai mare presiune”

Naționala lui Mircea Lucescu a terminat pe locul trei grupa de calificare la Campionatul Mondial, dar mai are o șansă de calificare la turneul final grație rezultatelor din Nations League.

România va juca cu Turcia în semifinale barajului de calificare, iar meciul se joacă în deplasare și va avea loc pe 26 martie. Dacă tricolorii vor trece de Turcia, finala barajului se va juca pe 31 martie cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Andrei Burcă a sesizat marele dezavantaj din meciul cu Turcia



Andrei Burcă a vorbit despre adversara României de la baraj și a subliniat faptul că turcii vor face o atmosferă incendiară la ora meciului.

Fundașul naționalei României a explicat că tricolorii se vor baza pe experiența lui Mircea Lucescu și uniunea grupului.

