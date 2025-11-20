Andrei Burcă a văzut adversara României și nu s-a ferit să o spună: „De acolo o să vină cea mai mare presiune”

Andrei Burcă a văzut adversara României și nu s-a ferit să o spună: „De acolo o să vină cea mai mare presiune"
Turcia este adversara României din semifinala barajului de calificare de la Campionatul Mondial din 2026.

Naționala lui Mircea Lucescu a terminat pe locul trei grupa de calificare la Campionatul Mondial, dar mai are o șansă de calificare la turneul final grație rezultatelor din Nations League.

România va juca cu Turcia în semifinale barajului de calificare, iar meciul se joacă în deplasare și va avea loc pe 26 martie. Dacă tricolorii vor trece de Turcia, finala barajului se va juca pe 31 martie cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Andrei Burcă a sesizat marele dezavantaj din meciul cu Turcia 

Andrei Burcă a vorbit despre adversara României de la baraj și a subliniat faptul că turcii vor face o atmosferă incendiară la ora meciului.

Fundașul naționalei României a explicat că tricolorii se vor baza pe experiența lui Mircea Lucescu și uniunea grupului.

„Întâlnim un adversar dificil, care are jucători la cele mai bune echipe din Europa în momentul acesta. Cea mai mare presiune o să vină din partea publicului fanatic de acolo. Cred că o să fie un meci decis la cele mai mici detalii, iar noi trebuie să fim pregătiți din punct de vedere mental, să facem față presiunii publicului, terenului advers.

Cred că domnul Lucescu are experiența necesară, pentru că a antrenat acolo, să ne facă să înțelegem adversarul și să dăm ce e mai bun pentru România și pentru visul nostru de a merge la Mondial. Suntem un grup unit, mergem acolo cu încredere în forțele proprii, în tactica pe care o va alege selecționerul și trebuie să îi facem mândri pe români”, a declarat Andrei Burcă, conform FRF.

Ediţia din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de trei ţări: Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada. Până în acest moment sunt cunoscute 42 din cele 48 de participante, ultimele 6 urmând a fi stabilite în urma barajelor europene şi intercontinentale.

Tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026 este programată în 5 decembrie, la Washington, de la ora 19:00.

