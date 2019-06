Analiza tactica! Cum a ratat Romania o calificare istorica: unde s-a pierdut semifinala cu Germania

Haideti sa vedem ce s-a intamplat aseara si unde au greșst tinerii tricolori.

Putin asteptatul parcurs al nationalei de tineret a Romaniei s-a terminat dupa un meci impotriva unei reprezentative a Germaniei in care s-au regasit destui jucatori caliti si slefuiti in Bundesliga. Diferenta de valoare si-a spus in cele din urma cuvantul, insa baietii lui Mirel Radoi (in special in prima repriza) au reusit sa atenueze disproportia valorica.

Citeste mai multe pe ionalexandru.ro