VIDEO Bosnia - România I Atacantul tricolor care n-a mai dat gol la club de 7 luni: ”E un sentiment extraordinar să marchez pentru naţională”

Bosnia - Rom&acirc;nia I Atacantul tricolor care n-a mai dat gol la club de 7 luni: &rdquo;E un sentiment extraordinar să marchez pentru naţională&rdquo; Nationala
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Naționala României joacă un meci crucial în Bosnia în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

TAGS:
Bosnia - RomaniaMircea LucescuEyupsporEchipa Nationaladenis dragusCM 2026
Din articol

În lotul convocat de selecționerul Mircea Lucescu pentru ultimele două meciuri ale naționalei României din preliminariile CM 2026 (sâmbătă cu Bosnia în deplasare și marțea viitoare cu San Marino acasă) se află și atacantul Denis Drăguș.

Din păcate, talentatul nostru vârf de atac nu a mai marcat la echipa de club din luna... aprilie!

Denis Drăguș, fără gol la penultima clasată din Turcia

În actualul sezon a jucat 7 meciuri în Super Lig la Eyupspor, fără gol sau pasă de gol, în care a încasat în schimb deja trei cartonașe galbene.

Eyupspor este penultima clasată din Turcia, cu un punct peste codașa Karagumruk.

Ca să vedem când a marcat Drăguș ultimul său gol, la nivel de cluburi, trebuie să ne întoarcem mult în timp. Până pe 6 aprilie, deci acum șapte luni!

Atunci, Drăguș și-a trecut numele pe lista marcatorilor într-un meci Fenerbahce – Trabzonspor 4-1. De atunci - secetă.

”E un sentiment extraordinar să marchez pentru naţională”

Din fericire, atacantul și-a făcut datoria la națională, în acel 2-2 cu Cipru din septembrie în care a înscris chiar o ”dublă” și chiar foarte repede (în minutele 2 și 18).

Iar astăzi, într-un interviu difuzat pe canalul de YouTube al FRF, Drăguș a declarat:

"Cred că am pierdut nemeritat meciul cu Bosnia de la Bucureşti, pentru că am avut foarte multe ocazii şi cred că avem o revanşă de luat acum la Zenica. 

Sper să joc şi să pot să-mi ajut echipa, indiferent dacă voi da gol sau nu. E un sentiment extraordinar să marchez pentru naţională şi sper să fiu în continuare în acelaşi trend. 

S-a creat un grup frumos la echipa naţională, toţi ne dorim să fim alături de ceilalţi, aşa cum poate fiecare, din tribună, de pe bancă, de oriunde. Pentru noi, cei care am fost accidentaţi, a fost important să fim alături de ceilalţi tricolori".

Lotul naționalei României convocat de selecționerul Mircea Lucescu: atacanți centrali sunt Drăguș, Bîrligea și Louis Munteanu

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un român a murit într-un accident în SUA, încercând să-și salveze soția și fetița abia născută. Gestul care i-a fost fatal
Un rom&acirc;n a murit &icirc;ntr-un accident &icirc;n SUA, &icirc;ncerc&acirc;nd să-și salveze soția și fetița abia născută. Gestul care i-a fost fatal
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul rom&acirc;n din MLS prezentat &icirc;n exclusivitate de Sport.ro, debut și calificare cu naționala SUA la Campionatul Mondial! UPDATE
Fotbalistul român din MLS prezentat în exclusivitate de Sport.ro, debut și calificare cu naționala SUA la Campionatul Mondial! UPDATE
ULTIMELE STIRI
Jucătorul cu care Rapid vrea să dea lovitura: &rdquo;&Icirc;n jur de 5.000.000&euro;&rdquo;
Jucătorul cu care Rapid vrea să dea lovitura: ”În jur de 5.000.000€”
Dezvăluirea sud-africanilor, explozivă: de ce lui Becali i s-a pus pata pe Ngezana
Dezvăluirea sud-africanilor, explozivă: de ce lui Becali i s-a pus pata pe Ngezana
Emilian Dolha dezvăluie dedesubturile unui penalty ratat de Ionel Dănciulescu, &icirc;ntr-un Dinamo - Gloria Bistrița 1-2: ce l-a rugat
Emilian Dolha dezvăluie dedesubturile unui penalty ratat de Ionel Dănciulescu, într-un Dinamo - Gloria Bistrița 1-2: ce l-a rugat
Napoli a anunțat oficial: ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Antonio Conte
Napoli a anunțat oficial: ce se întâmplă cu Antonio Conte
Revenire de senzație! Toni Petrea e aproape să preia o echipă din Liga 2
Revenire de senzație! Toni Petrea e aproape să preia o echipă din Liga 2
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cum s-a &icirc;ntors Daniel B&icirc;rligea de la Sibiu, după ce Gigi Becali i-a interzis să se urce &icirc;n autocar

Cum s-a întors Daniel Bîrligea de la Sibiu, după ce Gigi Becali i-a interzis să se urce în autocar

S-au &icirc;nțeles! Gigi Becali face anunțul momentului la FCSB

S-au înțeles! Gigi Becali face anunțul momentului la FCSB

Victor Pițurcă revine pe bancă! Fostul selecționer și-a anunțat următoarea destinație

Victor Pițurcă revine pe bancă! Fostul selecționer și-a anunțat următoarea destinație

Lamine Yamal, EXCLUS din naționala Spaniei!

Lamine Yamal, EXCLUS din naționala Spaniei!

&Icirc;l recunoști? A c&acirc;știgat trei trofee cu Dinamo și &icirc;ncă joacă fotbal la 50 de ani

Îl recunoști? A câștigat trei trofee cu Dinamo și încă joacă fotbal la 50 de ani

Ema Dolha: N-am văzut &icirc;n viața mea &icirc;n Rom&acirc;nia așa străin . Degetele rupte, cel mai bun antrenor cu care a lucrat și un fost coleg cu șut violent: E un animal diferit

Ema Dolha: "N-am văzut în viața mea în România așa străin". Degetele rupte, cel mai bun antrenor cu care a lucrat și un fost coleg cu șut violent: "E un animal diferit"



Recomandarile redactiei
Jucătorul cu care Rapid vrea să dea lovitura: &rdquo;&Icirc;n jur de 5.000.000&euro;&rdquo;
Jucătorul cu care Rapid vrea să dea lovitura: ”În jur de 5.000.000€”
Dezvăluirea sud-africanilor, explozivă: de ce lui Becali i s-a pus pata pe Ngezana
Dezvăluirea sud-africanilor, explozivă: de ce lui Becali i s-a pus pata pe Ngezana
Emilian Dolha dezvăluie dedesubturile unui penalty ratat de Ionel Dănciulescu, &icirc;ntr-un Dinamo - Gloria Bistrița 1-2: ce l-a rugat
Emilian Dolha dezvăluie dedesubturile unui penalty ratat de Ionel Dănciulescu, într-un Dinamo - Gloria Bistrița 1-2: ce l-a rugat
Revenire de senzație! Toni Petrea e aproape să preia o echipă din Liga 2
Revenire de senzație! Toni Petrea e aproape să preia o echipă din Liga 2
S-a făcut afacerea anului: au cumpărat clubul pentru 2.000.000.000&euro;
S-a făcut afacerea anului: au cumpărat clubul pentru 2.000.000.000€
Alte subiecte de interes
Bosnia - Rom&acirc;nia 16-37! Meci fără istoric pentru tricolore, &icirc;n cursa pentru calificarea la Campionatul European
Bosnia - România 16-37! Meci fără istoric pentru tricolore, în cursa pentru calificarea la Campionatul European
Un jucător al naționalei s-a accidentat și este OUT pentru meciurile cu Finlanda și Muntenegru! Comunicatul oficial
Un jucător al naționalei s-a accidentat și este OUT pentru meciurile cu Finlanda și Muntenegru! Comunicatul oficial
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj &icirc;ndreptat spre Mircea Lucescu &icirc;naintea primei acțiuni: Merită să fie convocat, un copil excelent!
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Sărbătoare &icirc;n Turcia! Formația a reușit &icirc;n sf&acirc;rșit primul punct după 974 de zile
Sărbătoare în Turcia! Formația a reușit în sfârșit primul punct după 974 de zile
Lovitură pentru Mircea Lucescu! Titularul naționalei s-a accidentat și e OUT patru săptăm&acirc;ni
Lovitură pentru Mircea Lucescu! Titularul naționalei s-a accidentat și e OUT patru săptămâni
CITESTE SI
Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor

stirileprotv Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor

Cuplu prins &icirc;ntrețin&acirc;nd relații amoroase &icirc;n timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

protv Cuplu prins întreținând relații amoroase în timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

O fabrică din Arad concediază 900 de angajați &icirc;nainte de sărbători. Este cel mai mare angajator din zonă

stirileprotv O fabrică din Arad concediază 900 de angajați înainte de sărbători. Este cel mai mare angajator din zonă

Cum a aflat o c&acirc;ntăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. &rdquo;Merit un divorț ca la carte&rdquo;

stirileprotv Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. ”Merit un divorț ca la carte”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!