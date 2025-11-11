În lotul convocat de selecționerul Mircea Lucescu pentru ultimele două meciuri ale naționalei României din preliminariile CM 2026 (sâmbătă cu Bosnia în deplasare și marțea viitoare cu San Marino acasă) se află și atacantul Denis Drăguș.

Din păcate, talentatul nostru vârf de atac nu a mai marcat la echipa de club din luna... aprilie!

Denis Drăguș, fără gol la penultima clasată din Turcia



În actualul sezon a jucat 7 meciuri în Super Lig la Eyupspor, fără gol sau pasă de gol, în care a încasat în schimb deja trei cartonașe galbene.

Eyupspor este penultima clasată din Turcia, cu un punct peste codașa Karagumruk.

Ca să vedem când a marcat Drăguș ultimul său gol, la nivel de cluburi, trebuie să ne întoarcem mult în timp. Până pe 6 aprilie, deci acum șapte luni!

Atunci, Drăguș și-a trecut numele pe lista marcatorilor într-un meci Fenerbahce – Trabzonspor 4-1. De atunci - secetă.

”E un sentiment extraordinar să marchez pentru naţională”



Din fericire, atacantul și-a făcut datoria la națională, în acel 2-2 cu Cipru din septembrie în care a înscris chiar o ”dublă” și chiar foarte repede (în minutele 2 și 18).

Iar astăzi, într-un interviu difuzat pe canalul de YouTube al FRF, Drăguș a declarat:

"Cred că am pierdut nemeritat meciul cu Bosnia de la Bucureşti, pentru că am avut foarte multe ocazii şi cred că avem o revanşă de luat acum la Zenica.

Sper să joc şi să pot să-mi ajut echipa, indiferent dacă voi da gol sau nu. E un sentiment extraordinar să marchez pentru naţională şi sper să fiu în continuare în acelaşi trend.

S-a creat un grup frumos la echipa naţională, toţi ne dorim să fim alături de ceilalţi, aşa cum poate fiecare, din tribună, de pe bancă, de oriunde. Pentru noi, cei care am fost accidentaţi, a fost important să fim alături de ceilalţi tricolori".

