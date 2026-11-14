Echipa națională de fotbal a României speră că va da uitării primele meciuri din UEFA Nations League. „Tricolorii” mai au două meciuri de disputat în Liga B, cu Polonia și Bosnia.

Câte bilete s-au vândut la România - Polonia

Primele patru dueluri au dus la patru înfrângeri, spre surprinderea tuturor specialiștilor. Cum ultima impresie contează, România poate avea două meciuri bune în finalul campaniei de UEFA Nations League.

Echipa națională a României se bucură în continuare de suportul fanilor, drept dovadă bilete vândute pentru partida cu Polonia. Cu aproximativ 6 ore înainte de start, Federația Română de Fotbal a transmis că nu mai puțin de 45.000 de tichete au fost procesate.

„Naționala României dispută sâmbătă, 14 noiembrie, de la 21:45, pe Arena Națională, al cincilea meci din grupa de Liga Națiunilor.

Tricolorii primesc vizita selecționatei Poloniei care, în tur, profitând și de omul în plus, au câștigat categoric, scor 6-0. Pentru revanșa din această seară, selecționerul Gheorghe Hagi va miza pe următorul lot format din 23 de jucători:

Portari: 1. Târnovanu, 12. Hindrich, 16. L. Popescu

Fundași: 2. Rațiu, 3. Drăgușin, 4. Coubiș, 5. Ghiță, 11. Bancu, 13. M. Ilie, 15. Eissat, 17. Screciu, 23. Strata

Mijlocași: 6. T. Băluță, 8. Cicâldău, 18. Cîrjan, 19. Corbu, 22. V. Dragomir

Atacanți: 7. Coman, 9. Bîrligea, 10. Hagi, 14. I. Stoica, 20. Man, 21. Moruțan

România încă este în căutarea primelor puncte în grupa din Liga B a UEFA Nations League. Clasamentul în acest moment arată astfel: 1. Suedia 10p (7-3), 2. Bosnia-Herțegovina 8p (6-3), 3. Polonia 4p (7-4), 4. România 0p (3-13).

Suporterii tricolori demonstrează încă o dată că sunt alături de echipa națională chiar și în momentele dificile. Sunt deja peste 45.000 de bilete procesate pentru jocul din această seară”, s-a arătat în comunicatul FRF.