După victoria mare împotriva lui Como (2-0), din weekend-ul trecut, Cristi Chivu a decis să le dea câteva zile libere jucătorilor de la Inter, la finalul acestei săptămâni. Și antrenorul va profita de această pauză și va merge la Munchen pentru un meci de fotbal american.

Cristi Chivu, invitat de șeful NFL la Munchen pentru Detroit Lions - New England Patriots

Gazzetta dello Sport scrie că antrenorul român a fost invitat personal de șeful NFL, Roger Goodell, pentru a asista la meciul dintre Detroit Lions și New England Patriots, care se va juca duminică, de la ora 16:30, pe Allianz Arena din Munchen. Partida va putea fi urmărită în direct pe VOYO Sport 1.

Arena lui Bayern Munchen va fi transformată pentru o zi în teren pentru fotbal american, iar Cristi Chivu și-a arătat în mai multe rânduri simpatia față de acest sport.

De altfel, Cristi Chivu spunea într-un interviu acordat în acest an că echipa sa favorită din NFL este New England Patriots. "Am devenit fanul lor de când juca acolo Tom Brady", spunea antrenorul lui Inter.

"Pe măsură ce primii brazi își fac apariția în casele împodobite și atmosfera Crăciunului începe să se simtă, Cristian Chivu deschide deja un cadou: mâine va fi la Munchen, în tribună, la invitația personală a lui Roger Goodell, șeful NFL, pentru a urmări meciul de gală dintre Detroit Lions și New England Patriots", a scris FCInter1908, care a citat informațiile prezentate de Gazzetta dello Sport.

După meciul de la Munchen, Cristi Chivu se va întoarce în Italia și va demara pregătirile pentru meciul lui Inter cu Atalanta, din Serie A, programat pe 22 noiembrie. Trei zile mai târziu, "nerazzurrii" vor da piept cu VfB Stuttgart, ]n Champions League.