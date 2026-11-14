Fostul campion cu Steaua îl avertizează pe Gigi Becali după despărțirea de Mihai Stoica: „E greu cu el!”

Plecarea fostului președinte al Consiliului de Administrație de gruparea roș-albastră a stârnit numeroase reacții în rândul oamenilor de fotbal din România. Fostul jucător Adrian Pitu a rememorat perioada în care a colaborat cu oficialul la Galați, lăudând calitățile acestuia de conducător.

„MM a fost prietenul meu, fratele meu, la Galați. Atunci, MM era un fel de Gigi Becali. Nu era cum era la FCSB, manager, era patron. Nu era Marius Stan, plecase. MM Stoica este cel mai bun manager pe care l-am văzut. Este idolul meu. Se pricepe, are talent din naștere”, a spus Adrian Pitu, potrivit DigiSport