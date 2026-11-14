Fostul campion cu Steaua îl avertizează pe Gigi Becali după despărțirea de Mihai Stoica: „E greu cu el!”

Fostul campion cu Steaua îl avertizează pe Gigi Becali după despărțirea de Mihai Stoica: „E greu cu el!” Fotbal intern
Alexandru Hațieganu
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Adrian Pitu a analizat plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB și consideră că această mutare va afecta clubul patronat de Gigi Becali.

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Plecarea fostului președinte al Consiliului de Administrație de gruparea roș-albastră a stârnit numeroase reacții în rândul oamenilor de fotbal din România. Fostul jucător Adrian Pitu a rememorat perioada în care a colaborat cu oficialul la Galați, lăudând calitățile acestuia de conducător.

„MM a fost prietenul meu, fratele meu, la Galați. Atunci, MM era un fel de Gigi Becali. Nu era cum era la FCSB, manager, era patron. Nu era Marius Stan, plecase. MM Stoica este cel mai bun manager pe care l-am văzut. Este idolul meu. Se pricepe, are talent din naștere”, a spus Adrian Pitu, potrivit DigiSport

Avertisment pentru patronul de la FCSB

Totodată, fostul mijlocaș a explicat că principala calitate a lui MM Stoica era că reușea să creeze un grup unit în vestiar și a punctat dificultățile pe care le presupune colaborarea cu finanțatorul formației bucureștene.

„Avea un talent, își apropia jucătorii, antrenorii, făcea o familie. O să-i pară rău lui Gigi că a plecat. El s-a schimbat mult în ultima perioadă din cauza problemelor. E greu cu Gigi, îți trebuie două telefoane, baterie, trebuie să-i răspunzi mereu. A făcut multe chestii”, a mai zis Adrian Pitu.

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