"Acum daca l-am auzit pe Mister..." :)) Moment genial la conferinta de presa a Romaniei. Coman, pus in incurcatura

Florinel Coman a decis meciul cu Anglia. A obtinut un penalty si a marcat de doua ori, iar Radoi l-a anuntat titular pentru 'finala grupei', contra Frantei.

Intrebat daca le-a facut vreo recomandare jucatorilor sai in privinta cartoaselor galbene primite, Radoi a spus ca numai cei care au luat avertismente inutile au fost vizati. :)

Coman si Puscas au luat galbene pentru ca si-au dat jos tricourile dupa goluri.

"Acum ca l-am auzit pe Mister - regret. N-am constientinzat, ne-am bucurat, nu ne-am dat seama de nimic", a fost comentariul lui Coman.

Atacantul a continuat: "Sunt foarte fericit, am reusit sa scoatem cea mai buna echipa de la acest European. E visul nostru sa scoatem oamenii in strada, sa se bucure. Ne gandim la meciul cu Franta, sa intram la fel ca in meciul cu Anglia, sa nu le dam nicio sansa. Ma bucur ca vorbeste lumea frumos de noi".