BREAKING NEWS: "E de talia lui Ronaldo! Dimineata mi-am amintit ce-a facut aseara si nu-mi venea sa cred!" Ce spune Becali de transferul lui Florinel Coman

Becali e convins ca Florinel Coman e fotbalistul care il poate imbogati!

Patronulul de la FCSB viseara la zeci de milioane de euro dupa transferul lui Coman si il vompara pe jucatorul adus de la Viitorul cu Cristiano Ronaldo.

"Eu am spus dinainte ca facem 9 puncte in grupa. Man, Coman, Ianis Hagi, Puscas - de clasa toti! Am vazut valoarea jucatorilor si am spus ca batem tot. Nu-mi venea sa cred, de dimineata, ce-a facut Coman aseara. E chestie de exceptie. A scos 11 metri, a dat doua goluri. Ce-a facut Coman e ce facea Hagi pe vremuri. Fotbalul romanesc a crescut cu cateva sute de milioane, cu un miliard! Generatie de platina!

Dar eu nu-i zic asa, eu ii zic de diamant, de briliant! Am vorbit acum cu cineva si i-am zis ca Florinel nu se negociaza azi. Florin nu e negociabil azi. Daca-mi da cineva 20 de milioane - nu! E posibil sa faca 100 de milioane, nu-l dau cu 20. Am vorbit si cu el. I-am zis ca mai are nevoie de sacrificiu. Daca face si sacrificiu, va fi de talia lui Ronaldo. Un jucator de talia lui Ronaldo nu poate fi dat cu mai putin de 100 de milioane. Eu cred ca Romania va juca finala. Avem echipa valoroasa, foarte valoroasa. Cel mai mare merit pentru calificarea asta il are Gheorghe Hagi. Sunt 11 jucatori de la el! Trebuie sa-i multumim lui Gica!", a spus Becali pentru PRO TV.