"I-ai dat o palma selectionerului!" "Eu? Nu i-am dat!" :))) VIDEO GENIAL: Ce a spus "Mbappe" Coman imediat dupa ce a DISTRUS Anglia

Florinel Coman a decis meciul cu Anglia de la Euro U21. A scos penalty-ul din care s-a facut 1-0 si a marcat de doua ori.

Coman a fost pus pe glume in zona mixta, imediat dupa meci.



Intrebat despre declaratia lui Radoi, care a spus ca stelistul i-a dat o palma prim evolutia sa, Coman s-a facut ca ia afirmatia in serios: "Eu? Nu i-am dat nicio palma!" :)



Apoi, Coman a glumit si in privinta comparatiei cu Mbappe: "Adevaratul Mbappe e in vacanta! Nu sunt eu!"