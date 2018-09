Romania in NATIONS LEAGUE: vineri, 21:45 LIVE | Prima uriasa pentru calificarea la EURO 2020! Suma pe care o va primi FRF: 750.000 de euro doar pentru participarea in Nations League

Romania - Muntenegru e vineri seara, de la 21:45, IN DIRECT la ProTV!

FRF ar putea incasa din partea UEFA aproape 11 milioane de euro daca nationala se va califica la EURO 2020.

UEFA a marit premiile pentru urmatorul Campionat European. Doar pentru participarea in Nations League, FRF va primi 750.000 de euro. Suma s-ar putea dubla in eventualitatea in care elevii lui Contra vor castiga grupa.

Pentru calificarea la Campionatul European din 2020, FRF va primi 9,25 de milioane de euro. Cu alte cuvinte, FRF va incasa aproape 11 milioane de euro in cazul unei calificari. Spre deosebire de editia din 2016 a EURO, UEFA a marit bugetul de premiere cu 70 de milioane de euro.