A venit anunțul: unde se va juca primul meci al lui Gică Hagi după revenirea la națională
SPORT.RO
Gică Hagi a fost instalat la începutul acestei săptămâni în funcția de selecționer al României, iar "Regele" și-a intrat deja în rol.

Prezentat oficial în cursul zilei de luni, Gică Hagi a asistat joi seară la partida din semifinalele Cupei României dintre Dinamo și Universitatea Craiova (scor 1-1, 1-4 d.l.d). "Regele" își definitivează în această perioadă staff-ul tehnic și monitorizează jucătorii care ar putea fi convocați la prima sa acțiune.

Unde se va juca amicalul Georgia - România, cu Hagi pe banca tricolorilor

Hagi își va începe mandatul cu un meci amical împotriva Georgiei, marți, 2 iunie, la Tbilisi. UEFA a anunțat că partida României se va disputa pe Mikheil Meskhi Stadium, arenă cu o capacitate de aproximativ 27.000 de locuri.

Mikheil Meskhi Stadium este al doilea cel mai mare stadion din Georgia, după Boris Paichadze Dinamo Arena, care are o capacitate de circa 54.000 de locuri.

Pentru Hagi va fi al doilea meci ca selecționer al României împotriva Georgiei. În scurtul său mandat din 2001, încheiat cu ratarea calificării la CM 2002, "Regele" a fost pe banca tricolorilor la o remiză contra gruzinilor, 1-1, în preliminarii. Partida de atunci s-a disputat la București.

Georgia ocupă locul 72 în clasamentul FIFA și nu s-a calificat la Cupa Mondială. Cel mai important jucător din lotul naționalei conduse de Willy Sagnol este Khvicha Kvaratskhelia, câștigător de Champions League cu Paris Saint-Germain.

România și Georgia s-au întâlnit ultima dată într-un amical disputat în iunie 2021, cu Mirel Rădoi pe banca tricolorilor. Pentru gruzini a fost atunci prima victorie din istorie contra României: 2-1, la Ploiești.

  • Pe 6 iunie, România va juca un alt amical, de această dată pe Stadionul Steaua, contra Țării Galilor.
  • În perioada septembrie-noiembrie, România va juca în grupa din Liga Națiunilor împotriva Suediei, Bosniei și Poloniei.
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Exemple de salarii bugetare pe noua lege-cadru. Cât vor câștiga profesorii, magistrații și militarii
Exemple de salarii bugetare pe noua lege-cadru. Cât vor câștiga profesorii, magistrații și militarii
