Prezentat oficial în cursul zilei de luni, Gică Hagi a asistat joi seară la partida din semifinalele Cupei României dintre Dinamo și Universitatea Craiova (scor 1-1, 1-4 d.l.d). "Regele" își definitivează în această perioadă staff-ul tehnic și monitorizează jucătorii care ar putea fi convocați la prima sa acțiune.

Hagi își va începe mandatul cu un meci amical împotriva Georgiei, marți, 2 iunie, la Tbilisi. UEFA a anunțat că partida României se va disputa pe Mikheil Meskhi Stadium, arenă cu o capacitate de aproximativ 27.000 de locuri.

Mikheil Meskhi Stadium este al doilea cel mai mare stadion din Georgia, după Boris Paichadze Dinamo Arena, care are o capacitate de circa 54.000 de locuri.