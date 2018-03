"Am fost la cateva minute de un vis!" Mesajul lui Burleanu pentru Morutan: "Sper sa invete si sa nu mai repete acest gest!"

Romania U19 a ratat dramatic calificarea la Campionatul European din Finlanda.

Nationala Under 19 a pierdut cu Ucraina, scor 1-2, si nu merge la turneul final. Romania se putea califica si cu un egal.

Paradoxal, meciul decisiv cu Ucraina s-a terminat in momentul in care Romania a deschis scorul. Morutan nu si-a dat seama ca mai are un cartonas galben, si-a scos tricoul dupa gol si a fost eliminat. Dupa meci, Razvan Burleanu a avut un mesaj pentru tanarul mijlocas.

"E o ratare a unei calificari, e un esec al nostru, al tuturor. Am fost la cateva minute distanta de un vis pentru ei. Sunt momente grele pentru noi toti, pentru ei, pentru parintii lor, pentru antrenorii care au contribuit. Este o generatie foarte talentata, ne dorim sa ii tinem in continuare ca grup. Nu mi-am dat seama ca Moruţan a luat rosu. Ma bucuram, apoi l-am vazut ca nu mai e pe teren, in mod surprinzator. E tanar inca, sper sa poata sa invete din acest gest si sa nu se mai repete", a declarat Razvan Burleanu pentru TelekomSport.