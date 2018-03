ULTIMA ORA | Adrian Nastase vrea sa se implice la Dinamo! Mesajul transmis lui Cornel Dinu de fostul premier

Un fost premier al Romaniei vrea sa se implice la Dinamo.

Adrian Nastase, fostul premier al Romaniei, vrea sa faca din proiectul suporterilor care incearca sa preia actiunile de la Ionut Negoita.

Adrian Nastase i-a transmis lui Cornel Dinu ca este dispus sa devina membru fondator al ONG-ului care vrea sa se implice in conducerea clubului Dinamo, informeaza Gazeta Sporturilor. Conform sursei citate, Nastase s-ar putea implica si in demararea lucrarilor pentru un nou stadion in "Stefan cel Mare".

Nastase vrea sa se alature astfel fostelor glorii dinamoviste in demersul de a readuce Dinamo printre fortele campionataului. Recent, si Mircea Lucescu i-a transmis lui Cornel Dinu ca vrea sa se implice la Dinamo.