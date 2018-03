Ce le-a spus selectionerul pustilor de la U19 in vestiar si ce mesaj i-a transmis lui Morutan, dupa gestul care a costat calificarea la EURO

Romania U19 1-2 Ucraina U19. Am ratat dramatic EURO, cu un gol primit in minutul 90+2.

Romania U19 a ratat dramatic calificarea la EURO, dupa ce a pierdut cu 1-2 in fata Ucrainei. Morutan a deschis scorul in minutul 77, dar a fost eliminat imediat, pentru ca si-a dat tricoul jos si a luat al doilea galben. Ucrainienii au intors rezultatul si soarta calificarii in minutele 84 si 90+2.

Selectionerul Adrian Boingiu a vorbit la finalul partidei pentru ProTV.

"Nu stiu daca e o seara dramatica neaparat. Poate dramatica, poate nefericita. E o seara cu un gust amar a unei injusteti vis-a-vis de ceea ce am jucat.

Probabil ca trebuie sa ma gandesc daca este partea mea de vina sau partea mea de ghinion. Eu nu am mai auzit si nu am mai intalnit... Din pacate, acest lucru se repeta dupa doi ani si se intampla la fel, cu echipa calificata in minutele de prelungire.



E frustrant ca am pierdut asa. E trist in mod special pentru baieti, dar ramanem cu bucuria ca am adus atatia oameni la un meci de U19. Nu ne ajuta foarte mult asta, dar macar este o generatie care are un mare potential.

Eu cred extrem de mult in acesti baieti si sunt convins ca foarte mult dintre ei vor crea nucleul nationalei mari.

Din pacate, ramanem cu acest gust amar al ratarii, pe care l-am mai cunoscut si cu generatia precedenta, tot cu Ucraina si tot la Ploiesti.

Am vorbit cu jucatorii, incerc sa-i readuc la normalitate. Sunt tineri, au viata inainte, vor trai si momente fericite.

A fost, in primul rand, lipsa de maturitate. Si la pauza am discutat asta, dar din pacate nu am reusit. Un gest necugetat ne-a adus in pozitia de a fi cu un om mai putin. Dar eu nu pot sa-l condamn pe Morutan, pentru ca nu e singurul vinovat. Sunt situatii in care echipele joaca in inferioritate numerita si jocul nu se destabilizeaza atat de tare.

Ei nu au avut puterea sa depaseasca acel moment al eliminarii", a spus Adrian Boingiu pentru ProTV.