Fără jucători convocați la naționala lui Mircea Lucescu de data aceasta, Dinamo a trimis în schimb, inițial, șapte fotbaliști la tineret!

Deși Dinamo nu trimite pe nimeni la naționala mare (după ce Cătălin Cîrjan și Raul Opruț au fost convocați la ultima acțiune), în schimb la Under 21 și Under 20 au fost convocați inițial nu mai puțin de șapte ”câini”:

Răzvan Pașcalău (împrumutat de Dinamo la CS Dinamo din Liga 2, devenit însă indisponibil după accidentarea din ultima etapă de campionat), Alexandru Musi și Cristian Mihai la reprezentativa lui Costin Curelea, Codruț Sandu (împrumutat de Dinamo la Corvinul Hunedoara), David Irimia (împrumutat de Dinamo la Metaloglobus București), Adrian Caragea și Raul Rotund (împrumutat de Dinamo la Unirea Slobozia) la selecționata lui Adrian Iencsi.

David Irimia, OUT și el la reprezentativa U20, după ce Răzvan Pașcalău a părăsit cantonamentul U21



Astăzi, a venit și vestea accidentării lui David Irimia, unul dintre cei doi gemeni împrumutați de ”câini” la Metaloglobus.

”U20 | Accidentat, David Irimia a fost nevoit să părăsească cantonamentul naționalei U20 ☹

Fotbalistul se va întoarce la echipa de club, în timp ce selecționerul Adrian Iencsi nu va mai convoca alt jucător în locul acestuia 🤝

Reprezentativa U20 va avea, astfel, 22 de jucători în lotul pentru meciurile cu Germania și Portugalia 👀”, a notat pagina Echipa națională de fotbal a României.

Lotul naționalei Under 20 convocat de selecționerul Adrian Iencsi pentru meciurile cu Germania și Portugalia



Portari:

Máté Simon (FK Csikszereda), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara), Iustin Chirilă (Universitatea Cluj);

Fundași:

Alin Chinteș (Universitatea Cluj), Ionuț Cercel (FCSB), Adrian Iancu (Concordia Chiajna), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Darius Fălcușan (Universitatea Craiova), Emanuel Marincău (Mainz 05 / Germania), Filip Oprea (Asane / Norvegia), Raul Marița (Greuther Furth / Germania);

Mijlocași:

David Irimia (Metaloglobus București) ACCIDENTAT ȘI DEVENIT INDISPONIBIL, David Paraschiv (Petrolul Ploiești), David Păcuraru (Concordia Chiajna), Eric Vînău (ASA Tg. Mureș), Tudor Neamțiu (Dudelange / Luxemburg), Luca Banu (Farul Constanța), Adrian Caragea (Dinamo București), Remus Guțea (FC Voluntari), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova);

Atacanți:

Raul Rotund (Unirea Slobozia), David Barbu (UTA Arad), Jason Kodor (Lecce / Italia).

