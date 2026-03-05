CITEȘTE ȘI: Au vreo șansă să fie convocați la națională golgheterul, cel mai bun pasator decisiv și cel mai bun dribler din Superligă?

Andrei Coubiș, fundașul central născut în Italia și împrumutat în prezent de U Cluj de la Sampdoria, a primit ieri aprobarea oficială a FIFA pentru a putea reprezenta din nou naționala României!

Coubiș și-a schimbat astfel DEFINITIV federația pe care dorește să o reprezinte: România în loc de Italia.

Andrei Coubiș, între România și Italia

Fotbalistul de 22 de ani a renunțat practic la posibilitatea de a juca pentru Italia, acolo unde a fost convocat la naționala de tineret fără să apuce însă să și debuteze.

După ce reprezentase România la Under 19, Under 20 și Under 21, Coubiș a fost convocat în aprilie 2023 la naționala U20 a Italiei pentru Campionatul Mondial, însă AC Milan nu i-a permis atunci să părăsească echipa de club, astfel că fundașul a ratat lotul final.

Fusese convocat la Italia Under 20 și în martie 2023, când însă nu a jucat în meciurile cu Norvegia și Germania din cauza unei accidentări.

Apreciat de selecționerul Mircea Lucescu după evoluțiile concludente la U Cluj din acest început de an (5 meciuri în Superligă cu un gol și o pasă de gol, plus încă 2 partide în Cupa României cu un alt gol înscris), Andrei Coubiș ar urma astfel să fie convocat la naționala României pentru partida cu Turcia de la Istanbul din 26 martie, primul meci de baraj al ”tricolorilor” în drumul lor către calificarea la turneul final al Campionatului Mondial din 2026.

”Șapte meciuri, două goluri și un assist, deloc rău pentru un fundaș central, care acum concurează pentru un loc în echipa națională", a scris recent și Tuttomercatoweb.

Foto: Andrei Coubiș la AC Milan, într-un amical disputat cu Chelsea în august 2025