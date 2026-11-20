Anca Todoni (22 de ani) a ajuns la 437 de zile fără un meci oficial în tenisul profesionist.

Din jucătoare clasată pe locul 83 al clasamentului WTA, în martie 2025, sportiva din Timișoara a fost nevoită să își tempereze așteptările și, pentru moment, să ajungă să muncească din greu doar pentru o revenire în turneele ITF.

Anca Todoni, un an și două luni fără meci oficial în tenisul profesionist

Operată la umăr, în urma unor dureri cronice acuzate în perioada în care a intrat în prima sută mondială, Todoni vede astăzi tenisul cu o relaxare mai mare, după cum a precizat într-un interviu acordat Locker Room RO.

„Important e să mă recuperez cât mai bine ca să nu am probleme pe viitor,” a declarat Anca Todoni, care admite că resimte o incertitudine puternică referitoare la cariera sa care părea mai mult decât promițătoare, în WTA.

„Aș vrea și eu să știu data exactă, dar e vorba de un corp, de gestionat dureri, de progresat, de întărit musculatură, de foarte multe lucruri,” a adăugat Anca Todoni, una dintre marile promisiuni ale noii generații a tenisului feminin românesc.