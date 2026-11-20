Anca Todoni (22 de ani) a ajuns la 437 de zile fără un meci oficial în tenisul profesionist.
Din jucătoare clasată pe locul 83 al clasamentului WTA, în martie 2025, sportiva din Timișoara a fost nevoită să își tempereze așteptările și, pentru moment, să ajungă să muncească din greu doar pentru o revenire în turneele ITF.
Anca Todoni, un an și două luni fără meci oficial în tenisul profesionist
Operată la umăr, în urma unor dureri cronice acuzate în perioada în care a intrat în prima sută mondială, Todoni vede astăzi tenisul cu o relaxare mai mare, după cum a precizat într-un interviu acordat Locker Room RO.
„Important e să mă recuperez cât mai bine ca să nu am probleme pe viitor,” a declarat Anca Todoni, care admite că resimte o incertitudine puternică referitoare la cariera sa care părea mai mult decât promițătoare, în WTA.
„Aș vrea și eu să știu data exactă, dar e vorba de un corp, de gestionat dureri, de progresat, de întărit musculatură, de foarte multe lucruri,” a adăugat Anca Todoni, una dintre marile promisiuni ale noii generații a tenisului feminin românesc.
În primăvară, Anca Todoni s-a antrenat cu Sorana Cîrstea, pe Santiago Bernabeu
52 de victorii a adunat Anca Todoni în sezonul 2023, stagiune în care a confirmat că are potențialul de a ajunge în top 100 WTA, dorință devenită realitate, ulterior.
În prima parte a anului 2024, Artemon Apostu-Efremov anticipa, la Poveștile Sport.ro, că Anca Todoni poate ajunge departe, datorită profesionalismului arătat la o vârstă fragedă.
„Junioară foarte bună, o persoană deosebită, un profesionalism cum rar întâlnești. Avem o colaborare de doi ani și jumătate. Am remarcat-o, o știam pentru că Adi Cruciat o cunoștea, sunt din același oraș, din Timișoara.
Știu că lucram cu Simona când Adi mi-a zis să vin s-o văd. Îmi tot spunea de ea. Joacă bine, o junioare foarte bună, o persoană deosebită, un profesionalism cum rar întâlnești. Noi am crezut în ea de la început și am început proiectul împreună, cu Adi Cruciat, Adi Gavrilă. Suntem curioși cât de sus poate să meargă,” spunea Artemon Apostu-Efremov, la Poveștile Sport.ro, în primăvara anului 2024.
În aprilie 2026, Anca Todoni s-a antrenat alături de Sorana Cîrstea pe un teren de zgură amenajat pe Stadionul Santiago Bernabeu, chiar sub supravegherea antrenorului Artemon Apostu-Efremov.